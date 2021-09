Veja os gols da virada do CSA em cima do Cruzeiro pela Série B

O sonho de acesso do Cruzeiro para a Série A está se tornando uma “miragem no deserto” a cada rodada da Série B 2021. A Raposa fez mais uma partida ruim e foi derrotada de virada pelo CSA por 2 a 1, gols de Iuri Castilho, duas vezes, com Claudinho marcando o tento celeste, neste domingo, 26 de setembro, pela 26ª da segunda divisão nacional.

O resultado foi ótimo para o time alagoano, que subiu para a 7ª colocação, com 38 pontos, ficando a seis do CRB, seu maior rival, e atual quarto colocado, com 44 pontos. Para o time celeste, o revés em casa manteve a equipe na 13ª posição, com 31 pontos e a missão de acesso fica perto do impossível, apesar das chances matemáticas ainda existirem. Veja os gols no vídeo acima.

Escrita diante dos alagoanos segue e Série A é quase uma “miragem”

A última vez que o Cruzeiro venceu uma equipe de Alagoas foi em 2013, contra o Murici, pela Copa do Brasil. Diante de CSA e CRB, a equipe azul não sabe o que é vencer nas Séries A e B. Foram 12 jogos desde 2019 ao todo. Só para o CSA foram quatro derrotas e dois empates. Diante do CRB, dois jogos perdidos e quatro empates.

Próximos jogos

A Raposa volta a campo na quarta-feira, 29 de setembro, às 19h, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas. Já o CSA encara a outra equipe da cidade paulista, a Ponte Preta. O duelo será no mesmo dia, só que às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió.

A missão cruzeirense de conseguir o acesso ficou ainda mais complexa após a derrota para o CSA-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

