Veja os gols da virada do Atlético-GO sobre o Galo em Goiânia

De virada, o Atlético-GO venceu o líder Atlético-MG por 2 a 1, gols de Olveira e Janderson, com Nathan Silva marcando para o time mineiro. derrota do Galo encerrou uma longa invencibilidade de 18 jogos no Brasileirão. O duelo foi disputado neste domingo, 17 de outubro, em Goiânia, pela 27ª rodada.

O Dragão foi mais eficiente na maior parte do jogo do que o alvinegro, que fez mais um jogo oscilante, tendo bons e maus momentos. O resultado não tira o Atlético-MG da liderança, que segue na ponta com 56 pontos, mas pode ver a diferença cair caso o Flamengo derrote o Cuiabá na sequência da rodada.

Para os goianos, vencer a melhor equipe da competição significou acabar com um jejum de 10 jogos sem conseguir a vitória e ainda subir na classificação, chegando aos 34 pontos, na 10ª colocação.

Próximos jogos

O Galo volta a campo pelo Brasileiro no domingo, 24 de outubro, às 16h, contra o Cuiabá, no Mineirão. Antes, na quarta-feira, 20, encara primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil diante do Fortaleza, em BH. A volta será no dia 27, na capital cearense.

Já o Dragão vai enfrentar o Fortaleza, no sábado, 23,às 149h15, no Castelão.

A equipegoiana foi mais eficiente e levou os três pontos-(Pedro Souza/Atlético-MG)

