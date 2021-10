Veja os gols da virada do América-MG sobre o Palmeiras no Horto

A vitória de virada do América-MG sobre o Palmeiras por 2 a 1, gols de Ademir, de pênalti, e Patric, com Rony marcando par ao Verdão, foi um passo a mais do Coelho para se manter na elite e 2022, enquanto para o time paulista a derrota significou a perda da vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

O Coelho chegou aos 30 pontos, na 10ª posição. Já Verdão segue com 39, mesma pontuação do Fla, mas perde nos critérios de desempate para a equipe carioca. confira no vídeo os gols da partida.

O Coelho está na 10ª posição e além de fugir do rebaixamento, sonha com uma vaga na Sul Americana de 2022-(Mourão Panda/América-MG)

