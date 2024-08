Veja os desafios dos estudantes que tentam se formar entre os escombros de Gaza

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 29/08/2024 - 12:49 Para compartilhar:

Todas as 12 instituições de ensino superior de Gaza foram destruídas ou danificadas. Com isso, cerca de 90.000 estudantes estão sem aulas, apontam dados oficiais palestinos. Em meio aos escombros, eles tentam acompanhar as aulas virtuais lançando mão de seus celulares.

Entre eles, está a estudante de ciências da computação, Shahed Abu Omar. Ela estava no terceiro ano quando sua universidade foi atacada durante uma ofensiva israelense. “Agora, é um sonho voltar à universidade, sentar na sala de aula, ver o professor, assistir às aulas, encontrar nossos amigos e colegas de classe”, diz a jovem.