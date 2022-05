Veja os Cinco itens que não podem faltar em um SUV 2023

O mercado automotivo volta a se aquecer, e as previsões apontam para um segundo semestre repleto de novidades para o próximo ano. Quem está pensando nos novos modelos para 2023 vai se deparar com uma infinidade de lançamentos das grandes marcas.

E como selecionar a melhor oportunidade? Separamos alguns pontos importantes que podem ajudar nessa jornada. E vamos estabelecer um parâmetro de alto nível para podermos determinar cinco tópicos essenciais para ficar atento no momento de escolher seu próximo automóvel.

Um dos segmentos que mais cresce em opções é o de SUVs. E frente a essa diversidade de alternativas, pode parecer difícil encontrar uma preferência entre tantas novidades, às vezes muito parecidas.

Assim, avaliamos as opções atuais no mercado e os lançamentos já informados pelas marcas. Selecionamos o novo Mitsubishi Eclipse Cross 2023 para nosso guia comparativo.

Um parâmetro de excelência

Fabricado no Brasil, este lançamento traz inovações que podem e devem ser seguidas por outras marcas. A versão Cross de SUV nos permite avaliar pontos importantes que vão além do usual das demais opções no mercado, como um motor potente e tração 4×4.

Escolhemos a Mitsubishi pela conhecida excelência e qualidade em todos os demais segmentos. “A Mitsubishi produz carros que são muito mais do que meios de transporte capazes de levar pessoas do ponto A ao ponto B”, aponta a diretora de marketing da Mitsubishi Motors no Brasil, Letícia Mesquita. “Oferecemos todo um conceito, que aliado a muita tecnologia embarcada, traz um prazer imenso em termos de dirigibilidade”.

Essa busca por uma dirigibilidade primorosa de alto nível está sendo alcançada com essa novidade. Além do design renovado, alta tecnologia embarcada e motor turbo que garante uma excelente experiência ao volante, o Mitsubishi Eclipse Cross entrega os cinco itens importantes que não podem faltar nem um SUV em 2023.

Segurança em Primeiro Lugar

O que a indústria automotiva pode nos oferecer para nos manter mais seguros durante a condução? Este é o tema que primeiro deve ser considerado na avaliação dos novos SUVs disponíveis no mercado para este ano e para 2023.

A tecnologia dos automóveis está bastante robusta, e devemos esperar que todos os lançamentos entreguem um sistema de segurança extremamente completo como o do Eclipse Cross.

As versões já trazem os itens conhecidos e imprescindíveis atualmente, como freios ABS, câmera de ré, airbags para motorista e passageiros, sensores de pressão dos pneus, faróis potentes, e até mesmo o limitador de velocidade.

Os diferenciais, para que você compare no momento da compra, incluem também sistemas inteligentes de segurança ativa, que atuam sobretudo evitando colisões e melhorando a condução. Sensores de obstáculos dianteiros e traseiros, sensores de chuva e luz, controles de tração e estabilidade, sensores e avisos de tráfego traseiro e dianteiro com sistema automático de frenagem.

A lista é grande, e a segurança conta ainda com 7 bolsas de air bag – frontais, laterais, de cortina e joelho do motorista –, o que torna o Eclipse Cross um dos SUVs mais seguros da categoria. Para deixar mais explicadinho para que possa verificar no momento da compra, segue a lista completa de sopa de letrinhas.

• BSW (Blind Spot Warning) – Aviso sonoro e de luz nos espelhos retrovisores indicando região de ponto cego;

(Blind Spot Warning) – Aviso sonoro e de luz nos espelhos retrovisores indicando região de ponto cego; • UMS (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) – Sistema de prevenção de aceleração involuntária, que reduz as chances de atingir obstáculos a até 4 metros, na frente ou atrás do veículo, caso o motorista pressione fortemente o acelerador por engano com o carro parado ou até 10km/h;

(Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) – Sistema de prevenção de aceleração involuntária, que reduz as chances de atingir obstáculos a até 4 metros, na frente ou atrás do veículo, caso o motorista pressione fortemente o acelerador por engano com o carro parado ou até 10km/h; • RCTA (Rear Cross Traffic Alert) – Sistema de aviso de tráfego traseiro, que ajuda a evitar colisões ao sair de uma vaga em marcha a ré, por exemplo;

(Rear Cross Traffic Alert) – Sistema de aviso de tráfego traseiro, que ajuda a evitar colisões ao sair de uma vaga em marcha a ré, por exemplo; • Speed Limiter – Limita uma velocidade pré-estabelecida pelo motorista.

– Limita uma velocidade pré-estabelecida pelo motorista. • ASC (Active Stability Control) – Controle ativo de estabilidade, evitando escorregamento em curvas;

(Active Stability Control) – Controle ativo de estabilidade, evitando escorregamento em curvas; • ATC (Active Traction Control) – Controle Ativo de Tração, atua em pisos de baixa aderência ou em situações de aceleração brusca;

(Active Traction Control) – Controle Ativo de Tração, atua em pisos de baixa aderência ou em situações de aceleração brusca; • ACC (Adaptative Cruise Control) – Piloto automático adaptativo de nova geração, que diminui e acompanha automaticamente a velocidade do veículo à frente, além de auxiliar o condutor durante condições de trânsito intenso;

(Adaptative Cruise Control) – Piloto automático adaptativo de nova geração, que diminui e acompanha automaticamente a velocidade do veículo à frente, além de auxiliar o condutor durante condições de trânsito intenso; • FCM (Foward Collision Mitigation) – Sistema de frenagem autônoma, que ajuda a prevenir colisões frontais identificando veículos ou pedestres por meio de câmeras e radar;

(Foward Collision Mitigation) – Sistema de frenagem autônoma, que ajuda a prevenir colisões frontais identificando veículos ou pedestres por meio de câmeras e radar; • LDW (Lane Departure Warning) – Aviso de saída de faixa de rolamento;

(Lane Departure Warning) – Aviso de saída de faixa de rolamento; • AHB (Auto High Beam) – Acionamento inteligente do farol alto, que liga e desliga automaticamente as luzes altas para não ofuscar a visão de condutores na direção oposta;

(Auto High Beam) – Acionamento inteligente do farol alto, que liga e desliga automaticamente as luzes altas para não ofuscar a visão de condutores na direção oposta; • TPMS – Sensor de pressão dos pneus;

– Sensor de pressão dos pneus; • Freios ABS (antitravamento), BAS (assistente de frenagem de emergência), BOS (monitoramento de emergência freio e acelerador) e HSA (assistente de partida em rampa);

(antitravamento), BAS (assistente de frenagem de emergência), BOS (monitoramento de emergência freio e acelerador) e HSA (assistente de partida em rampa); • ASTC – Controle ativo de tração e estabilidade;

– Controle ativo de tração e estabilidade; • ACC – Piloto automático inteligente;

Conforto e Espaço interno

A experiência do motorista e passageiro deve ser um ponto de atenção na comparação. Se sua escolha for o Eclipse Cross 2023 seu conforto está garantido.

Os bancos possuem revestimento de couro e os dianteiros trazem ajustes elétricos e aquecimento. O acabamento interno é premium, com detalhes prateados que contornam o console central e o painel de instrumentos do modelo. O painel e o volante multifuncional são revestidos em material macio, agradável ao toque.

Mas até um sedan ou SUV novos devem prover as funcionalidades no espaço interno como existem no nosso exemplo da Mitsubishi.

Para otimização do espaço interno, o sistema de freio de estacionamento é eletrônico, substituindo a tradicional e espaçosa alavanca por um botão que aciona ou desliga automaticamente os freios. E os bancos traseiros colaboram deslizando bastante, além de possibilitarem amplo espaço para pernas e ombros de três ocupantes.

Para maximizar o conforto de quem viaja atrás, os bancos podem ser reclinados em oito posições, de 16 a 32 graus. E o ar condicionado é o conhecido como Dual Zone, que permite diferentes regulagens de temperatura interna. As temperaturas independentes são exibidas por um visor digital localizado no console central.

Para o condutor, é possível realizar diversas funções do veículo e controlar os indicadores. No Eclipse Cross 2023 o diferencial é a integração das informações com a tela da central multimídia de 7 polegadas, sensível ao toque e colorida.

O motorista encontra ainda mais praticidade com as regulagens de altura e profundidade da coluna de direção e com a partida feita por um simples botão, que além de dar a partida no motor aciona a abertura dos espelhos retrovisores.

Mais segurança e tranquilidade que pode servir na comparação é verificar se seu novo veículo contém a ajuda do freio de estacionamento elétrico com a função Auto Hold, que mantém os freios acionados ao parar o veículo.

Mais Conectado com Tecnologia de Ponta

A tecnologia está disponível a toda a indústria, é preciso buscar as melhores alternativas de utilização em automóveis. A Mitsubishi se preocupa sempre com uma experiência premium ao motorista e demais ocupantes, refletida na escolha da alta tecnologia embarcada e esse acabamento de primeira linha visto acima.

O motorista pode abrir e fechar o veículo apenas com aproximação da chave, que pode permanecer no bolso ou na bolsa. É a facilidade do sistema Keyless. Para entrar no veículo, basta se aproximar – tendo a chave com você – e apertar um botão na maçaneta da porta.

Na cabine, a central multimídia é premium, da marca JBL em todas as versões do Eclipse Cross, com áudio streaming de última geração. Possui tela capacitiva de 7 polegadas, sensível ao toque e colorida, com funções controladas pelo volante. Como prediz a tecnologia atual, é compatível com Android Auto e Apple CarPlay para conectividade com smartphones.

Motor Potente e Dirigibilidade

Uma das vantagens no segmento SUV é o motor potente. No caso do Eclipse Cross, é um moderno motor MIVEC Turbo 1.5L de dupla injeção, 165 cv de potência e 25,5 kgf.m de torque. A inovação é vista também no conceito de downsizing, onde o propulsor entrega o torque máximo em baixas faixas de giro, proporcionando maior eficiência energética e desempenho, menor consumo de combustível e um rodar mais agradável.

O motor turbo do Eclipse garante uma excelente experiência ao volante e uma dirigibilidade sem igual, que acontece graças ao sistema de suspensão – muito bem ajustado às características das ruas e estradas brasileiras – e que trabalha em conjunto com o propulsor e a transmissão.

Falando em transmissão, a do Eclipse Cross é a CVT de oito velocidades e se adapta ao modo de dirigir de cada motorista. E permite ainda a troca manual de marcha, requerida por muitos motoristas, com um Paddle-Shifter de fácil acesso na coluna de direção.

E já que utilizamos o Eclipse Cross como parâmetro, vamos falar também do desempenho off road. A versão topo de linha oferece a tração 4×4, bem mais adequada a quem busca estabilidade e segurança, já que o 4×4 performa melhor em pisos molhados e sem aderência.

O Eclipse Cross possui um sistema de controle dinâmico integrado à tração 4WD, que garante uma rodagem segura em qualquer tipo de piso. Com um acoplamento eletromagnético, o sistema controla automaticamente a distribuição de torque entre os eixos dianteiro e traseiro. E o motorista pode optar por três modos de condução: Auto, Snow ou Gravel, dependendo das condições de cada tipo de terreno, para melhorar a precisão na condução e estabilidade, sobretudo em vias escorregadias.

E não menos importante, Inovação no Design

As modificações anuais de design são bastante aguardadas no mercado automotivo. A Mitsubishi tem uma novidade a mais nesse quesito, já que recentemente renovou sua marca, evolução do design chamada de Dynamic Shield Evolution que ditará a identidade visual de futuros modelos da marca dos três diamantes.

Assim, o conjunto de design do Eclipse Cross 2023 reproduz a inovação da nova linguagem visual, com uma solução mais clean em todos os detalhes, mantendo os traços marcantes e o aspecto de musculatura e robustez do segmento SUV.

Atrás, as linhas elegantes são apoiadas na suave inclinação e novos formatos da tampa do porta-malas e lanternas em LED. Essa mudança trouxe ganhos funcionais e mais espaço para armazenamento e bagagens, com aumento de 14% na área útil de carga no porta-malas e 14 cm a mais no comprimento.

As laterais também mudaram e agora trazem molduras logo abaixo das portas pintadas na cor do veículo. As rodas de 18 polegadas em liga leve trazem novo design e reforçam o aspecto esportivo do Eclipse Cross 2023, com os pneus desenvolvidos especialmente pela Pirelli. Essa parceria propicia pneus com banda de rodagem mais larga e sulcos maiores que servem para proporcionar mais conforto, reduzir consumo e emissões e melhorar a capacidade off-road.

A área frontal, com o conjunto óptico mais moderno, confere uma aparência atualizada ao visual do Eclipse Cross. O farol diurno (DRL) em LED tem formato mais afilado e os faróis principais, também em LED, ficam mais abaixo, nas extremidades. Outra mudança importante é vista na grade frontal tridimensional, na cor preta brilhante, em harmonia com a iluminação. Atualizada, oferece agora um visual mais arrojado, revestida com acabamento em black piano ou em preto, de acordo com a versão.

Especialmente no caso das versões mais top, um diferencial muito procurado nas SUVs é teto solar duplo panorâmico. Outra procura são as cores diferentes para um novo ano e um novo veículo. Para a linha Eclipse Cross 2023 as variedades sete opções de cores, passando por cores próximas como um Cinza Londrino, dois tons de prata e branco, Prata Lítio, Prata Cool, Branco Alpino, o Branco Fuji e o Preto Onix, que são perolizados, até as bonitas e diferentes cores Azul Baikal e um Vermelho Lucid.

Com um Bônus! Fabricado no Brasil

Neste momento preocupante da economia brasileira, nada melhor do que vermos nossa indústria valorizada. Quem olha para o novo Mitsubishi Eclipse Cross pode até pensar que o SUV é importado, mas é produzido no Brasil. Fabricado na planta da HPE em Catalão, Goiás, sem deixar nada a desejar aos SUVs produzidos fora do Brasil.

E se ficou impressionado com nosso modelo escolhido, é realmente porque se destacou nos cinco itens, e com um bônus para sua escolha do melhor SUV para 2023.

Veja mais sobre o novo Mitsubishi Eclipse Cross 2023.