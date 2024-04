Veja onde será possível observar o eclipse solar total do dia 8 de abril

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/04/2024 - 12:01 Para compartilhar:

Um eclipse total será visível para pessoas que estiverem em partes da América do Norte durante a próxima segunda-feira, 8. O fenômeno poderá ser observado completamente da costa leste do México até a costa oeste do Canadá, atravessando parte dos Estados Unidos.

As informações foram divulgadas pela Nasa, agência espacial estadunidense, que listou os locais em que será possível observar o eclipse solar. Para quem não está na parte superior do continente americano, o fenômeno será transmitido de forma virtual.

+ EUA se prepara para eclipse solar total de 8 de abril

+ Canadá declara estado de emergência antes de eclipse solar

O México será o primeiro local em que o eclipse se tornará visível. De acordo com a agência espacial estadunidense, as cidades de Mazatlán e Torreón serão contempladas com o fenômeno astronômico.

Conforme a Nasa, os estados americanos que podem ser utilizados para a visualização do fenômeno astronômico são o Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nova York, Vermont, New Hampshire e o Maine. Pequenas partes do Tennessee e do Michigan também poderão experienciar o eclipse solar total.

No Canadá, algumas regiões do sul de Ontário, do Quebec, de Nova Brunswick, Prince Edward Island e Cape Breton serão contempladas com o fenômeno.

Veja algumas das cidades onde será possível ver o eclipse solar total:

Mazatlán – Sinaloa (México) – 11h07

Torreón – Coahuila (México) – 12h16

Dallas – Texas (EUA) – 13h40

Idabel – Oklahoma (EUA) – 13h45

Little Rock – Arkansas (EUA) – 13h51

Poplar Bluff – Missouri (EUA) – 13h56

Paducah – Kentucky (EUA) – 14h00

Carbondale – Illinois (EUA) – 13h59

Evansville – Indiana (EUA) – 14h02

Cleveland – Ohio (EUA) – 15h13

Erie – Pennsylvania (EUA) – 15h16

Buffalo – Nova York (EUA) – 15h18

Burlington – Vermont (EUA) – 15h26

Lancaster – New Hampshire (EUA) – 15h27

Caribou – Maine (EUA) – 15h32

Hamilton – Ontário (Canadá) – 15h18

Montreal – Quebec (Canadá) – 15h26

Alberton – Prince Edward Island (Canadá) – 16h35

Meat Cove – Nova Scotia (Canadá) – 16h39

Gander – Newfoundland e Labrador (Canadá) – 17h12

Como ocorre o eclipse solar

De acordo com a Nasa, os eclipses solares ocorrem quando o sol, a lua e a Terra se alinham inteira ou parcialmente.

O eclipse solar total ocorre quando os três astros estão perfeitamente alinhados e apenas quem está na área gerada pela sombra da lua conseguirá observar tal fenômenos astronômico.

Já o parcial se desenvolve em trechos onde não há um alinhamento perfeito e apenas uma parte do sol é coberta pelo satélite natural da Terra. Neste caso, pessoas que estiverem fora da área de sombra da lua conseguem enxergar apenas parte do fenômeno.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias