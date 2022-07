Veja objetos, símbolos e amuletos que atraem riqueza

Para dar uma “mãozinha” ao Universo na hora de pedir mais riqueza e prosperidade, veja símbolos que você aplicar na sua casa e no carro.

Uma dica importante: ao colocar um símbolo, você está ancorando esta energia na sua vida.



Dê força a ela, pondo uma intenção bem definida.

Para fortalecer ainda mais os pedidos, faça o Salmo 23 sempre.

Objetos

Comece por definir quais são seus símbolos de riqueza. Abaixo apresento alguns:

– Objetos dourados e prateados

– Buda da riqueza

– Sapo do dinheiro

– Moedas

– Cofrinho

– Potes com cereais e fruteira com frutas

– Fonte de água

– Aquário com peixes

– Vaso de girassol

– Flores vermelhas e flores amarelas

– Figura do sol

Obras de arte

Onde colocar na casa?

Coloque em todos os ambientes pelos quais você circula: sala de estar, sala de TV, escritório, quarto, sala de jantar e cozinha. Estes símbolos têm que ficar visíveis, ou seja, não podem ficar dentro de uma gaveta, por exemplo. Você pode colocar mais de um símbolo de riqueza, todos juntos. Também pode trocar o símbolo quando quiser.

E no carro?

Pendure no espelho retrovisor moedas chinesas ou fitas amarelas, verdes ou vermelhas para simbolizar riqueza e prosperidade.

Salmo 23

Deus eterno é o meu Pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas. O Eterno me dá novas forças e me guia no caminho certo, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro com a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Deus Eterno, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde meus inimigos possam me ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até a boca. Eu sei que a tua bondade e o Teu Amor estão comigo enquanto eu viver, e todos os dias de minha vida estarei Contigo. E quando eu morrer, morarei na Tua Casa, oh, Deus Eterno!