Veja o relatório semanal de inspeção de exportação de grãos do USDA

Chicago, 26 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou nesta segunda-feira, 26, o resultado da inspeção dos embarques de grãos do país na semana encerrada na quinta-feira passada, dia 22 de março. No período, os embarques de soja aumentaram, enquanto os de milho e trigo tiveram recuo.

O volume inspecionado da oleaginosa foi de 584.612 toneladas, alta de 16,92% na comparação com a semana anterior. Já os embarques de trigo nos portos norte-americanos somaram 278.815 toneladas, queda de 41,4% em relação aos sete dias anteriores. O volume de milho caiu 19,81%, para 1.153.963 toneladas.

O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2017 para o trigo e em 1º de setembro de 2017 para o milho e a soja. Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:

——————————————————————

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 22 DE MARÇO DE 2018

(em toneladas)

——————————————————————

Grão 22/03/2018 15/03/2018 23/03/2017

====== ============ ============ ============

Trigo 278.815 476.467 546.209

Milho 1.153.963 1.439.155 1.569.779

Soja 584.612 499.987 556.400

——————————————————————

EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO

——————————————————————

Grão Atual ano-safra Ano-safra anterior

============ ================== ====================

Trigo 19.447.037 21,261.082

Milho 22.916.794 31,852.593

Soja 40.814.437 46,356.222

——————————————————————

Fonte: Dow Jones Newswires.

