Veja o que se sabe e o que falta saber sobre o acidente de avião em Ubatuba

A Polícia Civil, junto à FAB (Força Aérea Brasileira), investiga o acidente com um avião de pequeno porte que explodiu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, na quinta-feira, 9. Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas.

A aeronave de pequeno porte ultrapassou a pista do aeroporto de Ubatuba e explodiu na Praia do Cruzeiro. O piloto morreu no acidente, e os quatro passageiros, um casal e os dois filhos, foram resgatados com vida. Um pedestre que passava pela orla da praia também ficou ferido.

O que se sabe?

O piloto morto é Paulo Seguetto. Ao portal “Metrópoles”, o irmão de Mireylle Fries, uma dos quatro passageiro, informou que o profissional prestava serviço à família há mais de 20 anos e todos estão abalados com o ocorrido.

A aeronave era da fabricante norte-americana Cessna, modelo Citation 525 com capacidade para sete passageiros e dois tripulantes. Após o acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) acabou sendo o responsável por levar os sobreviventes à Santa Casa de Ubatuba, onde ficaram internados. Depois, a família que estava no avião acabou sendo transferida para o Hospital Regional de Caraguatatuba.

Para o site IstoÉ, especialistas em segurança aérea afirmaram que a falta de espaço da pista e a velocidade elevada da aeronave podem ser consideradas como possíveis causas do acidente.

O caso agora é investigado pela FAB, pela Polícia Civil e pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo). Um boletim de ocorrência foi registrado para apurar as possíveis responsabilidades pelo ocorrido. Já o MPSP informou que apura as circunstâncias do acidente para também apontar eventuais responsáveis.

Em nota, a FAB disse que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos) foi acionado para realizar a coleta e confirmação de dados, verificar os danos na aeronave, entre outras informações.

Quem são os sobreviventes?

O pequeno avião pertencia à família Fries, fazendeiros de Goiás. A empresária Mireylle Fries, seu marido, Bruno Almeida Souza, e os dois filhos do casal estavam na aeronave e foram resgatados.

Depois do ocorrido, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), prestou solidariedade por meio das redes sociais. “Aos quatro passageiros da família Fries, dedicamos nossas orações, pedindo que Deus os abençoe e lhes conceda uma pronta e plena recuperação”, escreveu.

O que falta saber?

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente. No entanto, dados preliminares indicam que a aeronave precisaria de uma pista mais longa para realizar o pouso com segurança.

Além disso, a concessionária que opera o aeroporto disse que as condições climáticas estavam ruins e a pista, molhada.