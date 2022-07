Veja o que horóscopo reserva para seu signo neste final de semana, 16 e 17 de julho

Que tal um fim de semana para se desconectar? Pois é isso que o céu deste sábado, dia 16, e domingo, dia 17, prometem. O astral está para lá de onírico, inspirando experiências espirituais e mediúnicas para abastecer a alma. Tudo isso regado com arte, amor e a sensibilidade aflorada, só pedindo cuidado com os excessos.

A Lua Cheia ingressa no místico signo de Peixes, aproximando-se gradualmente de uma harmonia com o sentimental Sol canceriano. O nosso astro-rei, por sua vez, dá as mãos para o prático planeta Mercúrio e, junto com ele, engata um aspecto bastante auspicioso com o regente da fé e do inconsciente, Netuno. Para deixar as conexões afetivas ainda mais profundas, o regente dos relacionamentos, Vênus, também ingressa em Câncer. Haja sexto sentido para dar conta de tantos posicionamentos e aspectos em signos de água!

Em meio a esse oceano astrológico, vale evocar a imagem de Esculápio, o grande curador celeste. Representado na Constelação de Serpentário, Esculápio é não somente o pai da medicina como também da psicologia. Na mitologia grega, dizia-se que esse encantador de serpentes havia aprendido os segredos sobre o cultivo de ervas para a fabricação de todos os tipos de remédios com Quíron, o ser mítico que está presente na Constelação do Centauro.

Entre as práticas do sábio Quíron e de seu eterno aprendiz Esculápio, estavam a de levar os enfermos ao completo isolamento, tomando nota dos seus sonhos. Dizia-se que, por meio dos recados cifrados que vinham enquanto os pacientes estavam dormindo, era possível identificar os melhores tratamentos. Assim, nasceu um dos recursos mais utilizados até hoje na psicanálise e na psicologia: a análise de sonhos.

Aliás, na Grécia Antiga, corria a lenda que Hipócrates, o famoso pesquisador que é considerado o pai da medicina, havia sido discípulo de Esculápio. Embora Hipócrates tenha existido em carne e osso e, até onde se sabe, Esculápio seja apenas uma figura mitológica, a associação de ambos entrou para a história da ciência. E foi sob esse contexto, no qual fantasia e realidade se misturam, que ganhou vida a obra do médico que fundou as bases para o desenvolvimento da psiquiatria.

Neste fim de semana, permita-se descansar e dormir até mais tarde. Desconecte-se de tudo para poder sonhar! E lembre-se: os melhores remédios também podem causar mal se forem tomados na dose errada. Então, cuidado com os excessos! Assim, brindemos: saúde!

Observe: no sábado, 16, a Lua Cheia estará com cerca de 80% do corpo iluminado, ascendendo ao Leste por volta das 21h. A rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, sendo ocultada pela luz solar ao amanhecer. Ao longo desse período, o nosso satélite natural estará nos pés do mítico Ganimedes, representado na Constelação de Aquário, e na mesma longitude de Situla, a estrela Kappa que marca o jarro segurado por esse famoso aguadeiro.

No domingo, dia 17, a Lua Cheia estará com 70% de iluminação, aproximadamente, surgindo ao Leste por volta das 22h. Ainda nos domínios da Constelação de Aquário, a rainha da noite estará próxima da divisa com a Constelação de Peixes e perto do planeta Júpiter, que atualmente está em meio à Constelação de Cetus. Nesse meio tempo, a rainha da noite também estará na mesma longitude de Markab, a estrela Alfa da boreal Constelação do Pégaso.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: é hora de relaxar, ariano. Diminua o ritmo e cuide das suas saúde em um sentido amplo. Aproveite para dormir bem e sonhar bastante.

Touro: você está bastante sociável e cheio de vontade de trocar com as pessoas, taurino. Aproveite para ver gente,, mas tome cuidado com excesso de expectativas.

Gêmeos: a sua intuição está aflorada, geminiano. Aproveite o fim de semana para ter bons insights sobre os seus planos e projetos de longo prazo.

Câncer: o momento traz muitas reflexões filosóficas e possibilidades de aprendizado, canceriano. Aproveite o fim de semana também para investir em cultura e conhecimento.

Leão: você está bastante profundo, leonino. Aproveite para perceber tudo nas entrelinhas, tomando decisões sem negligenciar o seu sexto sentido. Dê atenção à magia e temas ocultos.

Virgem: o astral favorece as conversas profundas e a troca emocional no mais amplo sentido. Aproveite para perceber quem está na mesma sintonia que você.

Libra: cuidado com as possíveis distrações, libriano. Aproveite o fim de semana para cuidar da saúde e da beleza no mais amplo sentido.

Escorpião: a sua criatividade e expressão pessoal estão em alta, escorpiano. O momento ajuda você a seduzir, a investir nos seus pontos fortes e perceber o seu poder de persuasão.

Sagitário: você está bastante introspectivo, sagitariano. Mas, mesmo assim, pode ter bons momentos junto aos mais próximos. Valorize a família e a intimidade.

Capricórnio: aproveite o fim de semana para ler, se informar e ampliar conhecimentos, capricorniano. A atividade mental está em alta, mas você deve evitar as palavras impensadas.

Aquário: organize o seu tempo para poder fazer tudo o que você quer no fim de semana, aquariano. É importante ter foco até para não gastar dinheiro à toa.

Peixes: o astral inspira o autocuidado, pisciano. Invista em você, no seu corpo e até no seu visual. Só cuidado com possíveis excessos e ilusões.