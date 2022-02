Veja o horóscopo para todos os signos no primeiro fim de semana de fevereiro

O fim de semana chega com agitação! É hora de direcionar energia para os temas certos e fazer acontecer. Até porque, com tanta vontade para conquistar o mundo, há quem possa acabar sucumbindo à ansiedade. Então, faça planos, mas não se exceda na necessidade de controle. E o mais importante: ame como se não houvesse amanhã!

A Lua Nova avança pelo ativo signo de Áries ao longo de boa parte do fim de semana, só ingressando no robusto signo de Touro quando estivermos na já habitualmente preguiçosa noite de domingo. Então, trate de gastar energia no sábado e durante a tarde de domingo para poder descansar bem quando estiver à espera da segunda-feira. Oportunidades para ficar com o coração pulando certamente não faltarão!

O encontro cheio de segundas intenções entre Marte e Vênus, no signo de Capricórnio, fica em harmonia com o libertário Urano, em Touro. Já pensou no resultado incrível dessa combinação de elementos sensuais astrológicos? Use a criatividade para embalar suas fantasias e entregue-se! Só tem um porém: Vênus em Capricórnio não admite brincadeiras de mau gosto com os sentimentos alheios!

O astral não poderia ser mais propício para uma reflexão profunda sobre o significado de uma expressão que vem ganhando força, mas ainda precisa de mais entendimento: responsabilidade afetiva. Porque ninguém gosta de ser feito de bobo e é sempre bom lembrar aquela máxima que diz para não fazermos com os outros o que não gostaríamos que fizessem conosco.

Pois o amor precisa de liberdade, mas gosta de compromisso. E o exercício da sexualidade é libertador, mas quando envolve sentimentos a gente precisa seguir algumas regrinhas do bom senso para não sair por aí machucando as pessoas. De qualquer forma, fica a dica: escolha um bom vinho ou simplesmente reserve espaço na agenda para fazer nada – ou tudo – em boa companhia.

Sob a luz das estrelas, agradeça ao universo pela oportunidade sentir! Isso é vida!

Observe: na noite do sábado, a Lua Nova estará com mais de 20% do corpo iluminado e poderá ser vista na direção Oeste, depois do pôr do Sol, nos fazendo companhia até pouco depois das 22h. Em meio à Constelação de Peixes, o nosso satélite natural estará na mesma longitude de Alpheratz, a estrela Alfa da Constelação de Andrômeda, que estará bem baixa no céu, na direção Norte. Na noite de domingo, a rainha da noite já terá passado a marca dos 30% de iluminação, podendo ser vista até por volta das 22h30, quando ficará abaixo da linha do horizonte. Ainda na Constelação de Peixes, a Lua estará ao lado de Alrescha, a estrela Alfa desse conjunto de estrelas, e também na mesma longitude de Mira, a estrela Omicron da Constelação de Cetus.

Áries: cuidado com a ansiedade, ariano. Faça tudo o que precisa ser feito, mas tente preservar um pouco o seu corpo. Busque boas companhias.

Touro: o fim de semana evoca o prazer, mas pede também para você descansar, taurino. Cuide do seu bem estar.

Gêmeos: é hora de estar com as pessoas certas e evitar aquelas que parecem sugar as suas energias, geminiano. Troque ideias com os amigos, mas sem se expor demasiadamente.

Câncer: é hora de pensar no futuro, mas sem sofrer por antecipação, canceriano. Faça planos, mas seja flexível para poder se adaptar.

Leão: busque conhecimento, leonino, e evite emitir opiniões sobre o que você não conhece bem. É importante ser gentil e evitar parecer muito inflexível.

Virgem: o fim de semana ajuda a virar páginas e a resolver muitas coisas, virginiano. Só não vale pecar pela pressa. Use bem a intuição e divida decisões importantes.

Libra: os seus relacionamentos estão em destaque. É um bom momento para falar sobre sentimentos e expectativas. Só cuidado para não cobrar demasiadamente.

Escorpião: o fim de semana favorece as atividades em boa companhia, escorpiano. Faça coisas simples e gostosas com quem você quer por perto.

Sagitário: faça algo que você gosta, mas sem esquecer de contemplar os outros, sagitariano. É importante ser você, mas sem acabar parecendo uma pessoa individualista.

Capricórnio: as conquistas e a sedução estão em alta, mas você precisa estar com a sua autoestima elevada, escorpiano. Desvincule o seu amor próprio da opinião dos outros.

Aquário: faça contatos e seja simpático, aquariano. O momento é favorável para você se expressar, mas é necessário medir as palavras, especialmente em relação à família.

Peixes: faça o que precisa fazer, mas não exagere nos gastos, pisciano. Lembre-se de que é sempre possível se divertir gastando pouco.

