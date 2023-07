Veja o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 8 e 9 de julho

Vamos limpar a mente para entrar no fim de semana de corpo e alma? Pois, afinal, para que serve a pausa semanal se não for para recarregar as baterias? Então, é preciso dar espaço para variadas atividades e isso só acontece quando há disposição para novas experiências. Neste fim de semana, o céu evoca descanso mental e agitação na prática!

A Lua Cheia avança pela senda zodiacal deixando o psíquico signo de Peixes para adentrar, na tarde de sábado, dia 8, nos energéticos domínios regidos por Áries. E, no domingo, dia 9, torna-se Lua Minguante. Assim, de virada, o céu prepara o terreno para novas aventuras e muita vontade de fazer acontecer. Que tal mexer o corpo e aquecer a alma nesses tempos frios com muita atividade? Vale a prática de alguma atividade física, a visita a amigos queridos ou simplesmente agitar o cotidiano com algo inusitado. Só não dá para ficar parado!

Entretanto, ainda que a agenda esteja preenchida de compromissos, é sempre importante buscar um refúgio para organizar os pensamentos. Até porque também teremos neste fim de semana o ápice de um aspecto bem harmônico entre o mental planeta Mercúrio e o místico Netuno. Formando um ângulo de 120° entre si – o que, na astrologia, dá-se o nome de trígono – essa dupla está favorecendo os bons insights, das mais diversas naturezas.

Sabe aqueles sonhos que ajudam a elucidar alguns pontos obscuros à percepção mais mundana? Ou aquelas intuições infalíveis? Então, o astral também está favorecendo esse tipo de coisa. Assim, mesmo que os compromissos estejam lotando a agenda, é sempre importante estar antenado aos aspectos sutis do universo.

Que tal separar 5 minutos para uma meditação rápida? Ao contrário do que muita gente ainda pode imaginar, meditar é simples ! Caso você não seja assim tão fã das práticas meditativas, vale recitar mantras, fazer orações ou, simplesmente, descansar profundamente com um sono restaurador. Com isso, ficará mais fácil aproveitar a energia da Lua em Áries, de maneira produtiva, mas sem sucumbir à ansiedade.

Observe: no sábado, dia 8, a Lua Cheia aparece, ao Leste, por volta das 23h30. Com aproximadamente 60% de iluminação, ela estará bem na divisa entre a Constelação de Peixes e a Constelação de Cetus, ficando alinhada a Deneb Kaitos ou Diphda, a estrela Beta do conjunto estelar dedicado ao monstro marinho.

Na madrugada de domingo, dia 9, para segunda-feira, dia 10, a Lua Minguante chega ao céu somente depois da meia-noite. Em meio à Constelação de Peixes, a rainha da noite surgirá, ao Leste, com menos da metade do corpo iluminado, ficando na mesma longitude de Baten Kaitos, a estrela Zeta da Constelação de Cetus.

Em ambos os dias, o nosso satélite natural ficará visível ao longo da madrugada, sendo posteriormente encoberto pela luz solar, ao amanhecer.

Áries: renove as energias, ariano. Procure descansar bastante e também priorize as atividades ao ar livre para recarregar as baterias.

Touro: preste atenção aos sinais que o universo mandar, taurino. É hora de cuidar de você e do seu bem-estar em um sentido amplo.

Gêmeos: veja os amigos, esteja em diversos ambientes, mas tenha cuidado para não se deixar absorver demais, geminiano. Priorize qualidade em vez de quantidade.

Câncer: prepare-se para a semana que está por vir descansando bem, canceriano. Organize-se de maneira ágil e inteligente.

Leão: aproveite o fim de semana para investir nos programas culturais, leonino. É fundamental que você alimente o intelecto para fomentar novas ideias.





Virgem: mergulhe fundo e vire páginas sem medo, virginiano. É hora de abrir mão de algumas coisas para priorizar o que pode levar você mais longe.

Libra: dê atenção às pessoas, libriano. É importante que você busque novas companhias e não tenha medo de estabelecer trocas interessantes.

Escorpião: faça algo lúdico, leve e saudável, escorpiano. É hora de cuidar de você, do seu corpo e da sua disposição.

Sagitário: a sedução e o prazer estão em alta, sagitariano. Então, permita-se curtir um pouco mais os momentos de intimidade.

Capricórnio: cultive a sua intimidade, estando próximo dos poucos e bons, capricorniano. É hora de você dar valor à sua morada interior.

Aquário: a sua mente está acelerada, aquariano. Leia, informe-se, troque ideias, mas não deixe de descansar mesmo assim.

Peixes: faça programas prazerosos, mas sem gastar muito, pisciano. O céu pede para você priorizar o que é simples e fundamental.

