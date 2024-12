Veja o horóscopo para todos os signos no feriado de Natal

Com a Lua Minguante passando do signo de Libra ao signo de Escorpião, esta terça-feira, dia 24, véspera de Natal, e a quarta-feira, dia 25, Dia de Natal, inspiram sensibilidade e aprofundamento nas relações humanas. É hora de festejar a luz que ilumina os ciclos de renovação da vida aqui na Terra!

Com isso, o simbolismo de renascimento atrelado ao Sol capricorniano une-se ao caráter emocional e acolhedor da Lua, em sua fase mais introspectiva, transitando pela porção do zodíaco que trata dos vínculos e relacionamentos mais profundos. Por isso, o céu do Natal, este ano, promete fortalecer os laços mais íntimos ao passo em que também pode revelar diferenças que acabam por distanciar as pessoas.

Então, é hora de ser mais consciente e também de pensar no longo prazo em todas as decisões que envolverem os encontros e as reuniões sociais nesses dias. Até porque o dia 24 terá o aspecto exato de uma quadratura – um ângulo de 90° – entre Júpiter e Saturno. Na metafísica astrológica, esses dois gigantes gasosos do Sistema Solar simbolizam os planos de longo prazo, sua perspectiva de ampliação e também suas restrições e responsabilidades.

Como patronos dos grandes ciclos de tempo, essa dupla testa limites e também, sempre que estão envolvidos em diferentes configurações celestes, costumam deixar marcas duradouras, tanto positivas quanto negativas. Dessa maneira, é como se o céu, neste finalzinho de 2024 e já na expectativa para 2025, convocasse cada um – em sua individualidade – para pensar e repensar o seu papel no mundo.

Por isso, o momento é realmente especial, sensível e bastante propício para todo mundo que quiser fazer a diferença na vida de alguém. Seja em meio à família, com amigos próximos ou até com desconhecidos: lembre-se de fazer a sua parte para que a harmonia, o amor e a paz estejam sempre presentes. Pois todos os relacionamentos são construções de longo prazo, que precisam de nutrição em pequenos atos que se repetem com sinceridade.

Que você tenha um Natal iluminado!

Observe: com cerca de 30% de iluminação, a Lua Minguante chega somente de madrugada ao céu, ascendendo ao Leste depois da 1h da manhã da quarta-feira, dia 25. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite estará bem próxima a Spica, a brilhante e azulada estrela Alfa desse conjunto estelar. No dia seguinte, na madrugada de quarta para quinta-feira, dia 26, o nosso satélite natural surgirá no horizonte pouco antes das 2h, em meio às estrelas da Constelação de Libra, tendo cerca de 20% do corpo iluminado.

Áries: procure conciliar interesses, ariano. É importante colocar as pessoas para conversar e também interagir com todos.

Touro: esteja presente nos mínimos detalhes, taurino. É hora de colaborar e de ajudar as pessoas nos assuntos cotidianos.

Gêmeos: interaja com bom humor e seja espontâneo, mas sem deixar a responsabilidade de lado, geminiano. O céu pede mais atenção ao que é fundamental.

Câncer: você está mais sensível e muito voltado às pessoas, canceriano. Procure manter o bom humor e seja criativo.

Leão: seja você mesmo, mas evite os excessos, leonino. É preciso valorizar as pessoas mais próximas.

Virgem: converse de forma leve e descontraída, reparando nas reações dos outros, virginiano. É preciso agir com sensibilidade.

Libra: concentre-se no que você pode fazer, libriano. Seja prestativo, mas de maneira saudável, respeitando os seus limites.

Escorpião: a sua intuição está em alta, escorpiano. Invista na reflexão e também na sua espiritualidade.

Sagitário: esteja atento às entrelinhas, sagitariano. É hora de se doar para quem retribui, evitando desperdícios.

Capricórnio: pense no futuro, capricorniano. Seja responsável e não deixe de investir nas suas prioridades.

Aquário: esteja aberto a diferentes opiniões e seja mais flexível, aquariano. O momento pede mais atenção às possibilidades de aprendizado.

Peixes: você está mais profundo do que nunca, pisciano. Procure lidar com isso de maneira leve, conectando-se com quem está sempre disposto a ouvir.