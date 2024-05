Veja o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, dia 7

Virginia Gaia 06/05/2024 - 22:23 Para compartilhar:

É véspera de Lua Nova, então este último dia de Lua Minguante pede calma e atenção às pessoas. É hora de respirar fundo e se preparar para que o novo possa ser construído a partir do básico e fundamental. Afinal, o que realmente tem valor para você? Nesta terça-feira, dia 7, a rainha da noite avança pelo signo de Touro, abraçando o planeta Vênus, que está com tudo!

Regente da beleza, dos relacionamentos, do conforto e de tudo que é valioso na vida, o mais cintilante dos planetas do Sistema Solar recebe a patrona das marés no signo do qual é regente. Assim, o céu está a cara da riqueza! Mas, afinal, o que é ser rico para você? Diante de momentos nos quais a natureza parece querer esfregar na cara de todo mundo o quanto o ser humano é frágil, é preciso saber valorizar o que se tem.

E, acima de tudo isso, lembrar que a prosperidade também precisa estar conectada com a solidariedade e a sensibilidade. Afinal, a vida não é fácil para ninguém, mas há pessoas mais expostas às intempéries e situações que pegam muita gente de uma hora para outra, sem ter o que fazer. Então, é preciso valorizar as coisas certas, perceber o quão rico é aquele que tem condições de ajudar. E estender a mão, muitas vezes, não custa muito.

No Brasil, parece que a Lua Nova que acontece na quarta-feira, dia 8 , terá um significado ainda mais profundo. Com tantos planetas concentrados no signo de Touro, cujo simbolismo remete ao acúmulo de valores e à estabilidade de tudo o que é material, o astral pede uma profunda renovação. Pois, nesse mesmo pedaço do zodíaco e próximos ao Sol, estão Júpiter e Urano, dois planetas que, na metafísica astrológica, quando se unem no céu, clamam por mudanças sociais e de mentalidade, de forma abrangente e coletiva.

Na sua vida diária, nas coisas mais simples e prosaicas, jamais deixe de dar valor ao que realmente deve ser prioridade. Embora desejar seja da natureza humana e que a busca pelo que falta seja a tônica que motiva a muitos, às vezes, é preciso perceber o quão rica pode ser a realidade de quem tem o básico garantido. E, assim, fica mais fácil estender a mão, compreender e dialogar com os outros.

Ah, e quando estiver prestes a abraçar o Sol, a Lua agarra o nosso astro-rei para que ambos amornem Saturno, que está nas águas do signo de Peixes, desde o ano passado. Sua passagem por esse signo pede atenção à saúde, física e mental, das pessoas. E lembra que a Terra – este pequeno planeta rochoso, mas composto majoritariamente por água – tem muita vida para que seus habitantes aprendam a cuidar de si com o mesmo carinho que também cuidam deste pálido ponto azul, que precisa manter o seu equilíbrio interno.

Observe: a Lua Minguante já está muito próxima ao Sol, ficando ausente do céu noturno. Entre os planetas visíveis a olho nu e que permanecem no céu por mais tempo, está Saturno, que surge ao Leste a partir das 2h da madrugada da quarta-feira, dia 8, em meio à Constelação de Aquário. Marte, por sua vez, chega ao céu um pouco mais tarde, somente depois das 3h30, nas dependências da Constelação de Peixes.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: é hora de diminuir o ritmo e dar mais atenção ao que é fundamental, ariano. Procure manter a serenidade.

Touro: é hora de olhar para dentro e renovar-se, taurino. O céu pede mais foco e atenção também ao seu corpo.

Gêmeos: olhe para dentro, geminiano. É preciso entender o seu próprio ritmo. Busque agir com serenidade.

Câncer: esteja junto às pessoas mais acolhedoras, canceriano. É hora de você olhar para frente junto a quem apoia.

Leão: pense no futuro, mas seja prudente, leonino. É preciso saber crescer com a ajuda de quem está mais próximo.

Virgem: evite as conversas e os temas polêmicos, virginiano. É importante saber trocar com as pessoas.

Libra: esteja próximo de quem você pode se abrir, libriano. o céu pede calma e cautela para estar com as pessoas certas.

Escorpião: abra o seu coração, mas sem se expor demais, escorpiano. O astral aponta a melhor direção para você.

Sagitário: esteja atento ao seu dia a dia e não tenha medo de ousar, sagitariano. Só tenha cuidado com a ansiedade.

Capricórnio: faça o que tem que ser feito, mas não deixe de cuidar de você, capricorniano. O céu pede mais ação e também mais autocuidado.

Aquário: o astral está mais íntimo e reflexivo, aquariano. O momento pede mais atenção às pessoas próximas.

Peixes: comunique-se com sensibilidade e empatia, pisciano. Você está bem emotivo, mas é preciso perceber também quem está à sua volta.