Veja o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, dia 6

Esta terça-feira, dia 6, chega agitada, com espírito workaholic, ainda que mantenha o tom reflexivo típico da Lua Minguante. Assim, o segundo dia útil da semana, que tradicionalmente é dedicado ao guerreiro planeta Marte – desde os tempos da Babilônia -, favorece aqueles que souberem administrar bem a agenda para dar conta de todos os compromissos, na medida certa.

Mas, por que “na medida certa”, alguém pode se perguntar? Porque a rotina de trabalho tem que ser coerente e exequível. Isso parece óbvio, mas é preciso lembrar que, nesses tempos de aplicativos de mensagem instantânea e hiperconectividade, há quem mal consiga dormir em função das mensagens que despejam afazeres 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Com o Sol e Mercúrio em Aquário, já no embalo da Lua Nova aquariana que acontece na próxima sexta-feira, dia 9, é sempre bom refletir sobre o impacto da tecnologia na vida cotidiana. Se, por um lado, a internet e a inteligência artificial facilitaram muitas coisas, é inegável o impacto desses recursos da vida pós-moderna na saúde mental, tanto do ponto de vista individual quanto no âmbito coletivo.

Considerando que o feriado do Carnaval se aproxima, com muita gente fazendo planos de viagens e muita festa, a pressão por uma produtividade extra nos dias que antecedem o feriado prolongado pode ser inevitável. Em uma espécie de “pressão por diversão”, há quem fique mais estressado com tantos preparativos para o descanso que se aproxima. E, assim, o que deveria servir para aliviar as tensões acaba tendo o efeito oposto.

Então, esteja atento aos sinais que o seu corpo envia. Aprenda a relaxar e se divertir, mesmo nesses dias comuns. A vida precisa de harmonia, ainda que a agenda de compromissos esteja lotada. Afinal, até a mais atarefada das agendas precisa dar espaço para o ser humano que a administra!

Observe: a Lua Minguante ascende ao Leste tarde da madrugada. Com cerca de 10% de iluminação, a rainha da noite ficará visível a partir das 3h da manhã da quarta-feira, dia 7. Nas dependências da Constelação de Sagitário, o nosso satélite natural estará praticamente ao lado de Nunki, a estrela Sigma do conjunto estelar dedicado ao mítico arqueiro, e pouco acima dos planetas Vênus e Marte, também na mesma região do céu.

Áries: planeje-se com leveza, ariano. Você está bastante acelerado e pode acabar cobrando demais dos outros.

Touro: procure ponderar mais as opiniões dos outros, taurino. É preciso ouvir gente mais velha e também mais experiente que você.

Gêmeos: não tenha medo de mudar de planos e rever o que já parecia bem estabelecido, geminiano. Na dúvida, peça a opinião de alguém da sua confiança.

Câncer: saiba conversar e mediar possíveis conflitos, canceriano. O astral pede mais compreensão em relação às pessoas.

Leão: cuide da sua rotina para poder ser produtivo, leonino. Só cuidado para não acabar exigindo demais de você e dos outros.

Virgem: é hora de ser criativo e até um pouco ousado, virginiano. O astral pede mais espontaneidade.

Libra: esteja mais próximo da sua família, mesmo que o momento esteja cheio de afazeres, libriano. É preciso saber acolher os mais íntimos.





Escorpião: preste atenção no entorno, escorpiano. É importante saber falar a coisa certa, na hora certa.

Sagitário: otimize o seu tempo, sagitariano. É preciso saber o que é prioridade para não acabar dando muita atenção para o que não vale a pena.

Capricórnio: cuide mais do seu corpo, capricorniano. Você está com o seu carisma também em alta, mas é preciso ter mais calma nas suas ações.

Aquário: cuide do seu bem-estar em um sentido amplo, aquariano. Aliás, procure dormir bem para manter a mente serena.

Peixes: o astral promete encontros e conversas produtivas, pisciano. Esteja mais atento aos contatos e possibilidades de parcerias.

