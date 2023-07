Veja o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, dia 11

Quem é você? Por mais simples que essa pergunta possa parecer, ela sempre tem muitas respostas. Até porque autoconhecimento é um processo contínuo: quanto mais tempo se vive, mais oportunidades o indivíduo tem para se conhecer. Por isso, o aprendizado da vida é contínuo. Nesta terça-feira, dia 11, o céu quer mais autoinvestigação.

Enquanto a Lua Minguante avança pelo concreto signo de Touro, engatando um abraço caloroso no sábio Júpiter, o planeta mensageiro dos deuses, Mercúrio, ingressa nos domínios do signo de Leão. Assim, levando o seu caráter mental, organizador e investigativo para o signo da expressão pessoal, onde o Sol encontra a sua morada, Mercúrio abre espaço para os grandes insights, a autoconsciência e a realização de si mesmo, aqui e agora.

Pouca gente se questiona sobre isso, mas o conceito de indivíduo e a ideia de individualidade emergem filosoficamente na época do Renascimento. Até esse momento, as pessoas tinham a ideia de estarem sendo controladas pelo destino e pelos desígnios de Deus. O livre arbítrio ganhou força gradualmente, trazendo junto com ele a noção de que as escolhas individuais criavam a realidade para cada pessoa na face da Terra.

Com o passar do tempo, a psicologia se desenvolve, trazendo ideias sobre a existência de uma organização interna, que envolve aspectos biológicos e emocionais. A partir de Sigmund Freud e o surgimento da psicanálise, o conceito de inconsciente é estabelecido. Foi ele quem postulou a existência de um lugar onde o nosso cérebro armazena experiências marcantes, que nem sempre são lembradas com facilidade, mas que constituem a estrutura da personalidade.

Dessa maneira, a ideia de que os astros e a astrologia tocariam, de alguma forma, aspectos inconscientes, influenciando a personalidade, aparece somente depois da fundação da escola psicanalítica. A partir daí, o simbolismo do Sol e de tudo o que é solar, dada a relação do astro-rei com a luz, passou a ser definido como relacionado ao ego, essa estrutura definida por Freud como mediador e organizador da personalidade.

E é aí que podemos entender que Mercúrio no signo de Leão, o território mais solar do zodíaco, representa uma grande oportunidade de trazer à consciência aquilo que pode estar faltando para fazer brilhar o que tem de mais caloroso em cada indivíduo. Com isso, abre-se espaço para fazer emergir a melhor versão de você mesmo! Como disse Sócrates: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses!

Observe: com menos de 30% do corpo iluminado, a Lua Minguante surge, no horizonte Leste, somente depois das 2h da manhã da quarta-feira, dia 12. Nas dependências da Constelação de Áries, a rainha da noite também estará alinhada a Rucha, a estrela Delta da boreal Constelação de Cassiopeia.

Áries: tenha senso de prioridade, ariano. É preciso saber o que precisa ser feito antes e com mais intensidade para que você consiga colocar tudo em ordem.

Touro: saiba aplicar o melhor de você nas suas ações e projetos, taurino. Use a intuição e a sensibilidade para abordar as coisas com delicadeza.

Gêmeos: preste atenção nos seus sonhos e nos recados que o inconsciente trouxer para você, geminiano. Aliás, invista no seu bem-estar de forma ampla.

Câncer: respeite a diversidade e a variedade de pessoas, estilos e opiniões, canceriano. É preciso ter jogo de cintura para lidar com tantas demandas.

Leão: é hora de se planejar, leonino. Demonstre suas habilidades, seja simpático com todo mundo e colha frutos do seu carisma elevado.

Virgem: procure coletar variadas opiniões antes de manifestar a sua visão particular sobre algo, virginiano. Aliás, procure aprender com as pessoas à sua volta.





Libra: é hora de discernir, separar o joio do trigo e mudar as coisas do seu jeito, libriano. Procure ter mais senso de prioridade para poder abrir mão do que não serve mais.

Escorpião: seja equilibrado e não deixe de ouvir as pessoas à sua volta, escorpiano. É importante fazer parcerias e estar junto a pessoas que efetivamente combinam com você.

Sagitário: organize-se, sagitariano. O dia favorece o trabalho em equipe e a reunião de pessoas em função de um objetivo comum.

Capricórnio: curta o seu dia, mesmo que a rotina seja carregada, capricorniano. O céu pede para você pegar leve nas cobranças.

Aquário: deixe a sua casa e a sua intimidade do seu jeito, aquariano. É importante imprimir a sua marca pessoal nas mínimas coisas da sua vida.

Peixes: preste atenção no seu entorno antes de fazer as coisas de qualquer jeito, pisciano. É preciso estar com a mente aberta para tomar as melhores decisões.

