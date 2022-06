Veja o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, 14

O céu inspira ciência, autoconhecimento e muita filosofia nesta nesta terça-feira, dia 14. Já pensou se todos nós tivéssemos uma espécie de mapa da mina para encontrar todas as respostas para os grandes mistérios do universo? Uma coisa é certa: é fundamental que tenhamos sempre a capacidade de perguntar e buscar respostas.

Chegando à sua iluminação máxima, a Lua Cheia acontece no signo de Sagitário, cujo simbolismo remete à eterna busca pelo conhecimento. Como em toda Lua Cheia, o nosso satélite natural estará em uma oposição exata – ou seja, a uma distância de 180° na roda zodiacal – do Sol, que atualmente passa por Gêmeos. O aspecto exato dessa oposição ocorre pela manhã, com a Lua nos últimos graus sagitarianos, fazendo com que a patrona das marés, quando voltar ao céu na parte da noite, já esteja no signo de Capricórnio.





Vale notar: à noite, a Lua estará no signo de Capricórnio, porém, em meio às estrelas da Constelação de Sagitário. Deu um nó na sua cabeça? Pois é, a astrologia pode até parecer simples – e, de fato, tem muita gente que sucumbe a essa simplificação ao transformar signos em estereótipos – mas não é! Signos e constelações são e sempre foram conceitos distintos. Os signos são 12 porque se baseiam na divisão de cada uma das quatro estações climáticas do ano em três fases distintas. Por sua vez, as constelações são conjuntos de estrelas, visualizadas como figuras míticas, que delimitam porções da esfera celeste.

Esse fenômeno de olhar para o céu e, nele, projetar mitos é multicultural. Chineses, árabes, populações indígenas: cada povo viu no céu os seus deuses, heróis e lendas. Esses 12 signos que trazemos no horóscopo vêm da astrologia ocidental, cujo berço é a cultura greco-romana, inspirada nos estudos astrológicos que vem desde os tempos da Babilônia. E, já nessa época, signos e constelações foram tratados de forma distinta, a exemplo da obra de Cláudio Ptolomeu, que serviu de base para o desenvolvimento da astronomia e da astrologia ocidentais. Nela, são listadas 48 constelações e 12 signos zodiacais.

Então, para entender o complexo simbolismo da Lua Cheia, temos que analisar, além do seu signo zodiacal, Sagitário, o simbolismo da constelação e da estrela na mesma longitude de seu aspecto exato, pela manhã. Ela aconteceu alinhada a Rasalhague, a estrela Alfa da Constelação de Serpentário, o mítico encantador de serpentes que é conhecido desde a Mesopotâmia, embora nunca tenha sido um signo zodiacal e nem tenha vocação para tal. Rasalhague marca a cabeça do Esculápio, o patrono da cura e da pesquisa científica, citado até hoje no famoso juramento dos médicos. Ela representa a inteligência e a capacidade de aprendizado em relação a temas complexos como a vida e a morte.

Vale a pena então pegar inspiração nesse simbolismo para termos sempre o conhecimento como cura para todos os nossos mal entendidos. Viva o Esculápio!

Observe: plenamente iluminada, a Lua ascende no horizonte Leste praticamente ao mesmo tempo em que o Sol estiver se pondo, no Oeste. Chegando ao ponto mais alto de sua trajetória em direção ao Oeste pouco antes da 1h da manhã da quarta-feira, dia 15, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Sagitário. O nosso satélite natural estará próximo de Spiculum, nome popular do ponto de brilho difuso onde está a Nebulosa da Lagoa (M8 ou NGC 6523), depois também se aproximando de Polis, a estrela Mu presente o arco do arqueiro retratado na Constelação de Sagitário.

Áries: planeje-se, ariano. É de pensar no longo prazo e de materializar as suas ambições, só tomando cuidado para não se sobrepor aos outros.

Touro: o dia favorece a pesquisa, os estudos e o aprendizado, taurino. Busque ouvir bons conselhos e consumir bastante cultura.

Gêmeos: esteja aberto às mudanças e saiba se adaptar, geminiano. O céu pede para você também saber dividir questões críticas com quem for mais íntimo.

Câncer: é hora de cultivar a paciência e fomentar as boas relações, canceriano. Esteja aberto para ouvir.

Leão: dê atenção à sua rotina e evite assumir mais compromissos do que consegue dar conta de realizar, leonino. É fundamental ter organização e foco.

Virgem: seja criativo, virginiano. É importante encontrar novas soluções para antigos problemas, também sabendo se divertir com a capacidade de improvisar.

Libra: procure harmonizar as relações e a comunicação com quem está próximo, libriano. Aproveite o dia também para resolver quaisquer pendências sobre temas domésticos.

Escorpião: tenha foco na sua comunicação, escorpiano. A sua mente está acelerada, então você precisa ter as palavras certas, na hora certa.

Sagitário: saiba estabelecer prioridades, sagitariano. Você precisa se organizar financeiramente e cuidar dos seus recursos.

Capricórnio: o seu carisma está em alta, capricorniano. Use a intuição para filtrar as pessoas e situações que realmente merecem sua atenção.

Aquário: mantenha a calma e priorize a sua paz de espírito, aquariano. É importante também cuidar da sua espiritualidade e investir no autoconhecimento.

Peixes: converse com todas as pessoas, seja sociável, mas saiba fazer um filtro nas opiniões, pisciano. Lembre-se de que nem tudo o que ouvimos deve ser levado a sério.