Veja o horóscopo para todos os signos nesta sexta-feira, 20

Já pensou como seria a vida sem comunicação? Comunicar-se é um ponto tão importante para a nossa experiência no universo que dois biólogos e filósofos chilenos, Francisco Varela e Humberto Maturana, propuseram, na década de 70, que esse seria um princípio fundamental para todos os seres vivos. Essa teoria, que recebe o nome de autopoiese, é hoje uma das possibilidades estudadas para explicar o mistério do surgimento da vida na Terra.

Olhando para a nossa rotina atualmente, totalmente mediada pelas mensagens eletrônicas e por dispositivos que funcionam via wireless, fica mesmo difícil imaginar o que seria de nós sem esse fluxo alucinado de informação. Para quem gosta de ficar grudado nas redes sociais ou mesmo para os fãs de uma boa conversa em qualquer esquina por aí, esta sexta-feira, dia 20, chega dando o que falar.





O Sol ingressa no signo de Gêmeos, onde o nosso astro-rei manifesta a sua face mais extrovertida, comunicativa e faladora. Nesse signo zodiacal do elemento Ar e regido pelo dinâmico planeta Mercúrio, entramos na última fase da primavera, no Hemisfério Norte, e do Outono, no Hemisfério Sul. Como marca a transição entre uma estação climática para outra (daqui a cerca de um mês teremos o início do verão, no Hemisfério Norte, e do inverno, no Hemisfério Sul), dizemos em linguagem astrológica que Gêmeos é um signo Mutável.

É justamente por esse acúmulo de simbolismos associados à volatilidade – primeiro, por conta do elemento Ar e, depois, por ser um signo Mutável – que os geminianos acabam ganhando a fama de serem dispersivos, o que é uma grande injustiça. Aliás, se tem uma coisa na vida que poderíamos aprender, de uma vez por todas, é a não reduzir o simbolismo astrológico a estereótipos! Por favor, né?

O bom é que, ao menos nesta sexta-feira, o astral está mesmo cooperando para que possamos pensar sobre a real abrangência da palavra complexidade. Além dos novos ares do Sol geminiano, a Lua também dará o ar da graça no signo de Aquário, o que deixa tudo ainda mais instantâneo do que aquele frio na barriga que sentimos ao ouvir o sinal de notificação do celular quando estamos esperando a mensagem de alguém especial. Plim!

Então o negócio é aproveitar cada um dos aspectos harmônicos que a patrona das marés fará ao longo do dia – com Júpiter, Netuno, Marte e até o com o Mercúrio retrógrado – para falar aos quatro cantos. Só não vale espalhar fake news ou sair maldizendo os outros por aí. A vida é muito curta para perder tempo com palavras soltas ao vento!

Observe: ainda na fase Cheia, a Lua ascenderá no horizonte Leste, pouco depois das 22h. Com menos de 70% do corpo iluminado, a rainha da noite chegará ao ponto mais alto do céu por volta das 5h, sendo pouco tempo depois ocultada pela luz solar, ao amanhecer. Em meio à Constelação de Capricórnio, o nosso satélite natural também estará ao lado de Albali, a estrela Epsilon da Constelação de Aquário, que marca uma das mãos do mítico aguadeiro.

Áries: é hora de pensar no futuro e de ser ousado, ariano. No entanto, você precisa tomar cuidado com os pensamentos em excesso.

Touro: planeje-se, taurino. É hora de mostrar o seu valor e buscar espaço para crescer, mas tudo com muita responsabilidade.

Gêmeos: o Sol ingressa no seu signo, geminiano. É hora de celebrar! Procure refletir sobre a vida e buscar novos aprendizados.

Câncer: cuidado com as decisões tomadas no alto das emoções, canceriano. É importante virar páginas, mas não se pode esquecer de dividir temas críticos com os outros.

Leão: os seus relacionamentos estão em destaque e você está mais comunicativo do que nunca, leonino. Só tenha cuidado com as palavras em excesso.

Virgem: concentre-se, virginiano. O dia promete ser atribulado e bastante agitado. Para dar conta de tudo, será importante se dividir entre tarefas.

Libra: use e abuse da criatividade, libriano. O momento pede que você inove, dando seu toque pessoal nas coisas.

Escorpião: dê mais atenção para quem você gosta, escorpiano. É hora de mostrar a sua preocupação e disponibilidade em relação aos mais íntimos, incluindo a família.

Sagitário: cuidado com o excesso de palavras, sagitariano. Aproveite a mente fértil para fazer contatos e cultivar os temas intelectuais.

Capricórnio: organize-se financeiramente, capricorniano. O dia favorece o seu planejamento financeiro e a revisão de gastos e prioridades.

Aquário: você está bastante magnético e cheio de energia, aquariano. Use a sua intuição para perceber as entrelinhas das situações.

Peixes: o céu favorece a sua conexão com a espiritualidade, pisciano. Procure dormir bem e prestar atenção nos seus sonhos.