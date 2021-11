Veja o horóscopo para todos os signos nesta segunda, dia 22

A segunda-feira chega em ritmo lento, com vontade de estender um pouco o tempo em casa! A Lua Cheia ingressa no signo de Câncer pouco depois da meia-noite, nos primeiros minutos desse dia que marca o início da semana e, por isso, é odiado por tanta gente. Mas não adianta chorar: é preciso ter energia e abraçar o novo!

Vale lembrar que ainda estamos sob os efeitos do Eclipse Lunar Parcial da última sexta-feira, dia 19. Então, os ânimos ainda podem estar aflorados e é preciso seguir tomando cuidado com a comunicação e os relacionamentos em geral. As tensões entre Marte e Urano seguem no céu, assim como as deste último com Saturno. E o mesmo acontece entre Júpiter e Mercúrio. Por isso, é importante manter a leveza e não exagerar nas cobranças.

O que ajuda a manter o otimismo e a fé é o Sol. Nosso astro-rei ingressou no último sábado, dia 21, em Sagitário, signo no qual manifesta seu lado mais idealista. Aproveite a segunda-feira para fazer algo diferente. O espírito de aventura sagitariano é sempre bem vindo para quem quer chegar mais longe!

Observe: a Lua poderá ser vista nascendo no horizonte leste, pouco depois das 21h30, ao mesmo tempo em que o planeta Vênus se põe horizonte oeste. A rainha da noite cruza o céu de leste a oeste e poderá ser vista, em meio às estrelas da Constelação de Gêmeos, até o amanhecer da terça-feira, dia 22.

– Dica: Se souber qual é o seu Ascendente, leia também as tendências para esse signo. Não sabe o seu ascendente? Calcule o seu Mapa Astral gratuitamente AQUI!

– Conheça também o meu site: www.virginiagaia.com.br

Áries: o dia pode começar arrastando, mas não adianta reclamar, ariano. Evite desgastes desnecessários. Não postergue nada relacionado aos assuntos domésticos.

Touro: é bem importante tomar cuidado com as palavras, taurino. Seja cauteloso e evite falar demais. Ouça mais antes de querer ter opinião sobre tudo.

Gêmeos: saiba administrar os seus recursos, geminiano. A segunda-feira chega pedindo cautela com as finanças nas pequenas coisas do dia a dia.

Câncer: você pode acordar cheio de nostalgia, canceriano. Não importa o motivo, mas é fundamental que você evite sonhar acordado. Mãos à obra!

Leão: a segunda-feira promete ser cheia e idealismo e otimismo, leonino. Aproveite para fazer algo diferente! Invista tempo também para ficar bem informado.

Virgem: saiba selecionar as boas companhias, virginiano. É importante saber com quem compartilhar as suas coisas.

Libra: a segunda-feira parece chegar cheia de responsabilidade, libriano. Então, o importante é ter foco e pensar na carreira.

Escorpião: corra atrás dos seus sonhos, escorpiano. A segunda-feira incentiva a busca pelo conhecimento. Cultive a sabedoria.

Sagitário: cuidado com a pressa, sagitariano. É importante fazer as coisas com calma e respeitar o tempo natural de cada situação.

Capricórnio: a segunda-feira é favorável para trocar experiências com outras pessoas, capricorniano. Esteja aberto para conversas profundas e papos produtivos.

Aquário: o dia parece começar atarefado, aquariano. Tenha organização e evite se estressar por pouco. Cultive o trabalho em equipe.

Peixes: você está bastante sonhador nesta segunda-feira, pisciano. Então, use essa energia como forma de criatividade. Só cuidado para não perder a concentração.

Saiba mais