Veja o horóscopo para todos os signos nesta segunda, 20, Dia da Consciência Negra

A semana começa com uma data de suma importância para toda a identidade brasileira, mas o feriado está restrito somente a alguns estados. No céu desta segunda-feira, dia 20, quando celebra-se também o Dia Nacional da Consciência Negra, o astral abre espaço para a chegada da Lua Crescente. Agarrada ao planeta regente da estrutura, Saturno, a rainha da noite ingressa em Peixes, o mais místico dos signos zodiacais, para iluminar as profundezas da alma.

Nada mal para uma data que, com perdão pelo trocadilho, não pode passar em branco. Então, vale aproveitar a efeméride para lembrar que muitos fenômenos culturais que atualmente se passam por brancos têm, em seu âmago, a negritude. E não é o caso de citar somente os exemplos muito conhecidos, como a influência na culinária ou alguns poucos itens. Vai muito além!

Se você já se vestiu com roupas brancas no réveillon, por exemplo, saiba que esse hábito só existe no Brasil e sua gênese está na umbanda. Misturando o culto aos orixás africanos, elementos do espiritismo francês e do cristianismo trazido pelo colonizador português, a umbanda é uma religião genuinamente brasileira. De acordo com a tradição, a cor branca está relacionada a Oxalá, o maior dos orixás, e por isso foi eleita para receber um novo ciclo. O hábito de pular sete ondas também vem daí, já que os mares são da grande mãe, Iemanjá. Ah, São Jorge – aquele homenageado por Jorge Ben – só ficou popular como é por conta do sincretismo com Ogum.

E por falar em música, “Garota de Ipanema”, a canção brasileira mais gravada na história, não existiria se não tivesse um pé bem fincado no samba. Apesar de homenagear uma moça loira, moradora de um bairro nobre do Rio de Janeiro, a composição de Vinícius de Moraes e Tom Jobim é um clássico da bossa nova, que há quem diga que não passe de uma releitura jazzística do samba para torná-lo mais sofisticado. Assim, o batuque raíz virou produto chique para exportação.

Aliás, o próprio jazz é também um estilo com raízes negras. O renomado historiador Eric Hobsbawm, em seu livro “A História Social do Jazz”, conta como esse estilo – ao lado do seu primo, o blues – saiu do subúrbio negro para tornar-se sinônimo de requinte e bom gosto entre brancos. Bem, nem o rock fica de fora dessa história de apagamento. Muita gente esquece de Chuck Berry e Little Richard para lembrar somente de Elvis Presley ou dos Beatles.

Mas, voltando ao Brasil, a banda brasileira de rock atualmente mais bem sucedida no exterior foi formada por brancos, mas consagrou-se mundialmente com um álbum cujo título é bem sugestivo: “Roots” (“Raízes”, em inglês). Ao misturar elementos rítmicos brasileiros com o peso do heavy metal, o Sepultura caiu no gosto dos gringos. Desde 1997, depois de diversas mudanças entre os seus integrantes, o grupo conta com um vocalista afro-descendente, o americano Derrick Green, garantindo assim um pouco de representatividade negra em um estilo musical bastante associado à cultura européia.

Por fim, para não deixar o céu de fora dessa coletânea de histórias, note-se: entre as constelações clássicas, documentadas pelos gregos, três delas retratam a família real da Etiópia. A rainha está representada na Constelação de Cassiopeia, o rei aparece na Constelação de Cepheus e a filha do casal dá nome à Constelação de Andrômeda.

E é assim que a “Mama África” – para fazer referência à música de Chico César – está em praticamente em tudo, mas nem sempre recebe o devido destaque. Então, que o Dia Nacional da Consciência Negra sirva não somente para descansar o corpo, mas especialmente para botar a memória coletiva para trabalhar.

Observe: com pouco mais da metade do corpo iluminado, a Lua Crescente bem alta no céu, depois do pôr do Sol, podendo depois ser vista até depois da 1h da manhã da terça-feira, dia 21. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Aquário, bem próxima ao planeta Saturno e praticamente na mesma longitude de Fomalhaut, estrela Alfa da Constelação de Pisces Austrinus (“O Peixe Austral”).

Áries: o dia favorece o descanso, ariano. Cuide do seu bem-estar em um sentido amplo, o que inclui a saúde mental e psíquica.

Touro: esteja com as pessoas certas, taurino. É hora de você fomentar as boas relações e os contatos próximos com pessoas acolhedoras.

Gêmeos: não fuja das responsabilidades, geminiano. É importante estar aberto para o novo, construindo as coisas com calma e planejamento.

Câncer: siga em frente com mais fé e persistência, canceriano. O momento pede mais aprendizado e empatia.





Leão: use a sensibilidade para perceber o que pode ser mantido e o que precisa ser mudado, leonino. O céu pede mais assertividade.

Virgem: fomente o diálogo e atue em parceria, virginiano. É fundamental que você estabeleça trocas produtivas com as pessoas.

Libra: concentre-se para ter um dia produtivo, libriano. É importante também cuidar para que você mantenha uma rotina saudável.

Escorpião: faça as coisas do seu jeito, escorpiano. É hora de usar o seu poder de persuasão de maneira direcionada e inteligente.

Sagitário: fomente o diálogo em família e não descuide da sua intimidade, sagitariano. É hora de você dar atenção aos seus temas internos.

Capricórnio: esteja aberto a novas conversas e ideias, capricorniano. É hora de usar a sua sensibilidade para observar e ouvir as pessoas.

Aquário: invista o seu tempo de maneira inteligente, aquariano. O céu pede para você não negligenciar suas necessidades mais básicas.

Peixes: você está com a sensibilidade aflorada, pisciano. Mantenha a autoestima elevada e não deixe de usar bem a sua intuição.

