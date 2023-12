Veja o horóscopo para todos os signos nesta quinta-feira, dia 7

Virginia Gaia 06/12/2023 - 22:29 Para compartilhar:

Em meio a questões complexas e subjetivas, é preciso conversar! Algo ficou mal entendido? Então, fale! O céu pede para seguir em frente, mas sem meias palavras, é preciso compreender e buscar ser compreendido. Afinal, as boas trocas só acontecem quando há uma boa comunicação.

Nesta quinta-feira, dia 7, o penúltimo dia útil da semana e que é sempre dedicado ao sábio planeta Júpiter tem a Lua Minguante avançando pelo relacional signo de Libra ao passo em que o gigante gasoso do Sistema Solar engata um belo trígono com Mercúrio. Dessa maneira, formando um auspicioso ângulo de 120° entre si, Júpiter, no signo de Touro, é cumprimentado em alto e bom som pelo planeta mais próximo ao Sol – o mensageiro dos deuses – que atualmente avança pelos territórios do signo de Capricórnio.

Assim, o céu ajuda a falar o que precisa ser dito, sem rodeios e direto ao ponto. Com isso, fica mais fácil definir se é namoro ou amizade. E isso vale para todos os relacionamentos, o que abrange as parcerias comerciais. Contudo, é bom notar que Vênus está passando pelo signo de Escorpião, cheio de vontade de mexer nas profundezas e transformar as coisas. Por isso, vale a dica: ser sincero não é o mesmo que não poupar as palavras, pois há as que machucam e estas precisam ser evitadas.

Então, o que o astral pede é assertividade para expressar sentimentos, resolver situações difusas e definir o que é melhor para ambos. E isso é radicalmente diferente de virar uma metralhadora cheia de mágoas, que mira o coração e atinge a alma! Não, isso não! Porque, se o caldo entornar para essa direção, o caminho natural será o de definhar por completo.

Enfim, é para ser honesto, mas exercer a empatia. Porque ninguém precisa ferir ninguém. Pois, afinal, o melhor desfecho é sempre com um bom abraço!

Observe: com menos de 30% de iluminação, a Lua Minguante chega tarde ao céu, ascendendo ao Leste por volta das 2h da manhã da sexta-feira, dia 8, ficando depois visível até o nascer do Sol. Nas dependências da Constelação de Virgem, a rainha da noite também estará na mesma longitude de Seginus, a estrela Gama da boreal Constelação de Bootes (“O Boadeiro”).

Áries: seja direto, mas sem exigir demais dos outros, ariano. É hora de agir em parceria, mas sem esperar demais dos outros.

Touro: procure manter a harmonia no seu dia a dia, taurino. Cuidado com o excesso de possessividade nas questões profissionais.

Gêmeos: aproveite que o seu poder de persuasão está em alta e invista nas suas ideias, geminiano. É importante que você seja mais assertivo, mas sem ser insistente.

Câncer: esteja mais atento às suas necessidades internas, canceriano. O céu pede mais cuidado com a sua vida íntima.

Leão: faça contatos, esteja com diferentes pessoas, mas evite falar demais, leonino. O momento pede comunicação com sensibilidade.

Virgem: cuide das suas finanças, virginiano. É preciso saber priorizar as coisas certas, sem perder de vista os seus objetivos.

Libra: use a intuição a seu favor, libriano. Com isso, você consegue ter mais iniciativa, mas sem agir por impulso.





Escorpião: a semana está quase terminando e então é preciso cuidar do seu bem estar em um sentido amplo, escorpiano. Procure dormir bem.

Sagitário: pense no futuro e faça contatos já tendo em vista o que você quer realizar, sagitariano. O momento ajuda você a se planejar.

Capricórnio: concentre-se para poder realizar no longo prazo, capricorniano. Veja o que você quer e não abra mão das boas relações.

Aquário: reflita sobre onde você quer chegar, aquariano. É importante ter em mente que as grandes realizações acontecem quando se está alinhado com seus valores.

Peixes: veja quem está ao seu lado e compartilhe o que você tem de mais valioso com quem é próximo, pisciano. O céu pede mais parcerias sensíveis.

