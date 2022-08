Veja o horóscopo para todos os signos nesta quinta-feira, 18

Virginia Gaia 17/08/2022 - 21:58 Compartilhe

O que é beleza para você? Em um mundo no qual as pressões estéticas são cada vez mais notáveis na mesma medida em que são também questionáveis, é hora de pensar porque somos tão atraídos pelo belo.

Mas, e se – para além da beleza como padrão para corpos humanos e identidades culturais -, falássemos sobre outra beleza, essa decisivamente multicultural, que é a da natureza e do universo? Não tem para ninguém: todo mundo se apaixona por um céu estrelado. Ou fica, no mínimo, impressionado pelas imagens espaciais que a tecnologia nos dá acesso atualmente. Nesta quinta-feira, dia 18, o astral incentiva a reflexão sobre a beleza da imensidão do que está à nossa volta.

Quem nunca ficou hipnotizado ao olhar a Lua no céu noturno? Inspirando mitos, práticas religiosas e muita poesia, a rainha da noite é a nossa companheira mais luminosa, depois do Sol, é claro. E, por conta disso, Sol e Lua são chamados de “luminares”, na astrologia. Depois deles, os mais brilhantes na esfera celeste são, primeiro, Vênus e, depois, Júpiter. E são esses dois últimos que estão agora no ponto exato onde formam uma harmonia geométrica, chamada de trígono.

Formando um ângulo de 120° entre si, como um dos lados de um triângulo equilátero, o planeta regente dos relacionamentos fica enamorado com o patrono da expansão. Também conhecidos como “grandes benéficos”, no período medieval, Vênus e Júpiter em harmonia prometem boas parcerias e influências auspiciosas para as finanças.

Assim, seguindo a tradição presente desde os tempos de Pitágoras, o grego famoso pelo teorema que leva o seu nome, sentiremos porque os triângulos ocupam um espaço especial na metafísica e na filosofia da matemática. São figuras geométricas que carregam o princípio da multiplicação e a ideia mística de que tudo provém de uma estrutura ainda mais fundamental, já que é possível dividir – e, portanto, multiplicar – infinitamente todo triângulo reto em um triângulo isósceles e um escaleno (lembra das aulas de geometria na escola?).

Assim, de acordo com outro famoso pensador grego, Platão, esses triângulos estariam na estrutura dos elementos da natureza: Ar, Água, Terra e Fogo. Esses mesmos que utilizamos na astrologia. Com o passar do tempo e o desenvolvimento da ciência, hoje, sabemos que todo o universo é composto não por esses elementos, mas por átomos e partículas fundamentais.

Já parou para pensar se o motivo pelo qual achamos as estrelas e objetos astronômicos tão belos seria pelo fato de nos reconhecemos neles? Todos os elementos químicos que temos no corpo foram forjados em eventos astronômicos como os que observamos pelas imagens de telescópios como Hubble e o James Webb. Assim, nesta quinta-feira, esqueça a barriguinha ou a celulite: celebre a beleza da vida que nos dá a oportunidade de contemplar o nosso passado espacial, cheio de luz e energia!

Observe: passando da fase Cheia para a Minguante ao longo da madrugada, a Lua ascende ao Leste depois da 0h30 da sexta-feira, 19, com cerca de 50% do corpo iluminado. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite estará próxima ao planeta Marte, no mesmo conjunto estelar, e também na mesma longitude de Algol, a estrela Beta da Constelação de Perseu. Além disso, o nosso satélite natural ficará ainda alinhado ao aglomerado aberto M34 (NGC 1039). Popularmente conhecido como Capulus, ele marca a espada do herói mítico Perseu, eternizado no céu na constelação que leva o seu nome.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça.

Áries: seja prático sem ser brusco, ariano. É hora de fazer o que precisa ser feito, sem perder tempo.

Touro: cuide do seu corpo e da espiritualidade, buscando equilíbrio nessas duas áreas, taurino. É importante seguir em frente estando mais energizado.

Gêmeos: o dia favorece a inspiração e as boas ideias, geminiano. Mas é preciso tomar cuidado para não se perder em devaneios.

Câncer: converse com as pessoas, mas tenha critério ao dividir os seus sonhos e projetos futuros, canceriano. Dê atenção a quem está ao seu lado.

Leão: é hora de projetar o futuro sem correr das responsabilidades, leonino. Cuide da sua carreira e da profissão.

Virgem: o dia favorece os cursos e tudo o que favorecer as atividades culturais e intelectuais, virginiano. É hora de aprender.

Libra: aproveite o dia para vencer medos e cuidar mais de temas sensíveis, libriano. Aproveite também para investir tempo no autoconhecimento e cuidados com a sexualidade.

Escorpião: é hora de dar atenção aos seus relacionamentos, tanto profissionais como pessoais, escorpiano. Não seja apressado para que você possa colher bons frutos.

Sagitário: mantenha o bom humor e cative as pessoas, sagitariano. O céu ajuda você a mostrar os seus talentos, ajudando colegas e pessoas no cotidiano.

Capricórnio: busque manter a autoestima em alta e partir para a conquista, capricorniano. É fundamental que você tenha claro para si o que quer dos outros.

Aquário: vá com calma, ariano. Use a sua intuição para lidar com a família e aconselhar quem está mais próximo a você.

Peixes: comunique-se com clareza e aproveite o carisma em alta para conseguir o que quer, pisciano. Só tenha cuidado com possíveis dispersões.