Veja o horóscopo para todos os signos nesta quinta-feira, 14

Que tal olhar para o futuro de forma mais sensível e, ao mesmo tempo, mais realista? E o melhor de tudo: poder analisar o passado para entendê-lo e, então, pensar no presente de maneira mais embasada. Na vida, na arte e até na ciência, essa volta no tempo sempre ajudou a construir conhecimentos valiosos.

Com o Sol ainda passando pelo nostálgico signo de Câncer, a Lua Cheia ingressa, nesta quinta-feira, dia 14, no futurista signo de Aquário. Nada mal para esses dias nos quais estamos maravilhados com as primeiras fotos e dados divulgados pelo telescópio espacial James Webb, da Nasa. Além de revelar imagens de rara beleza, com ampla riqueza de detalhes, a grande missão do James Webb será nos ajudar a entender melhor o universo em que vivemos.

Talvez uma das coisas mais poéticas sobre as imagens que vemos do espaço é que elas sempre retratam o passado. Os objetos fotografados estão tão longe da Terra que a luz emitida por eles demora exatamente o número de anos-luz de sua distância para chegar até nós: milhões e muitas vezes, bilhões de anos. E o mesmo acontece com as estrelas que vemos brilhar no céu: a luz que vemos nas noites estreladas foi emitida há centenas ou até milhares de anos atrás.

Para se ter uma ideia, a luz do Sol, o nosso astro-rei, leva cerca de 8 minutos para atingir a Terra. Isso porque ele está exatamente a 8 anos-luz de distância de nós, o que significa, aproximadamente, 150 milhões de quilômetros. Já a luz da Lua, nosso satélite natural e que está bem mais perto, leva pouco mais de 1 segundo, pois a nossa rainha da noite está a pouco mais de 384 mil quilômetros de distância.

Isso tudo ajuda a gente a entender o valor do conhecimento humano ao longo do tempo. Se, lá atrás, começamos uma jornada intelectual para entender os ciclos naturais aqui na Terra, hoje estamos fazendo um enorme esforço para entender a origem do universo e da vida em nosso planeta. De qualquer forma, nesse universo de dimensões colossais, é incrível a beleza daquilo que aconteceu há bilhões de anos.

E tudo isso fica melhor ainda se pensarmos que é por meio dessa luz emitida, há tanto tempo, que podemos ter mais respostas sobre como chegamos até aqui. Nesta quinta-feira, lembre-se como a vida fica muito mais mágica quando adquirimos a capacidade de olhar para o passado e refletir sobre o presente. Essa é, sem dúvida, a melhor maneira de planejar o futuro!

Observe: a Lua Cheia ascende no horizonte Leste pouco antes das 19h, em meio à Constelação de Capricórnio. Ainda quase completamente iluminada, ela cruzará o céu em direção ao Oeste, sendo ofuscada pela luz solar ao amanhecer da sexta-feira, dia 15. Ao longo da noite, o nosso satélite natural estará praticamente ao lado de Armus, a estrela Eta da Constelação de Capricórnio, e também na mesma longitude de Albali, a estrela Epsilon da Constelação de Aquário, que marca uma das mãos do mítico aguadeiro retratado nesse conjunto estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: vá com calma para construir seus projetos de forma firme e bem embasada, ariano. Inove, mas mantenha os pés no chão.

Touro: o dia favorece os temas ligados à carreira e à sua exposição social, taurino. É hora de você ser ambicioso na medida certa.

Gêmeos: esteja aberto a novas ideias, geminiano. O dia favorece o aprendizado e a busca por conhecimento.

Câncer: vire páginas sem medo, canceriano. Ainda que algum sentimento de vínculo ao passado apareça, é fundamental buscar o futuro.

Leão: é hora de dar atenção às pessoas que são mais importantes para você, leonino. O momento pede diplomacia e companheirismo.

Virgem: com a sua habitual organização, você pode fazer o dia render bastante, virginiano. Dá até para adiantar o trabalho se você for bem estratégico.

Libra: as paqueras e também a sua expressão pessoal estão favorecidas, libriano. No entanto, é também importante tomar cuidado com possíveis ilusões.

Escorpião: dê atenção à sua vida e saúde íntimas, escorpiano. É importante estar atento à família e a todos os temas domésticos.

Sagitário: esteja aberto aos debates e diferentes opiniões, sagitariano. Você está bastante comunicativo, mas é preciso também saber ouvir antes de falar.

Capricórnio: é hora de ter senso de prioridade e planejar as suas finanças, capricorniano. Aproveite as boas oportunidades para investir no futuro.

Aquário: você está magnético e cheio de carisma, aquariano. Aproveite para cuidar do corpo e elevar a autoconfiança.

Peixes: a sua espiritualidade e o sexto sentido estão em alta, pisciano. O momento pede para você cuidar da sua saúde no sentido mais amplo, respeitando o seu ritmo.