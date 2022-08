Veja o horóscopo para todos os signos nesta quinta-feira, 11

Virginia Gaia 10/08/2022 - 21:34 Compartilhe

É Lua Cheia e, junto com ela, o astral transborda. Aqui na Terra, tudo está em seu ápice: a luz lunar, as marés e o tempo em que temos a companhia da rainha da noite ao longo da madrugada. Na vida e nos corações de todos, esse espetáculo visual, que se repete todos os meses, tem um significado especial.

Nesta quinta-feira, dia 11, a Lua chegará à sua oposição exata em relação ao Sol, ficando completamente iluminada diante dos nossos olhos. Assim, a fase Cheia lunar começará exatamente às 22h35 e seguirá até a madrugada da próxima sexta-feira, dia 19, quando a Lua Minguante tomará conta do céu. No momento exato do ápice de sua iluminação, a patrona das marés estará exatamente aos 19°21’ (lê-se 19 graus e 21 minutos) do signo de Aquário, bem pertinho – praticamente ao lado – do planeta Saturno, formando o que chamamos, na astrologia e na astronomia, de conjunção.

Em meio às Constelação de Capricórnio, a dupla formada pela Lua e Saturno estará também na mesma longitude de Sualocin, a estrela Alfa da Constelação de Delphinus, o golfinho. Na direção Norte, Delphinus é pequena, mas está entre as “constelações clássicas” descritas pelo famoso astrônomo, matemático e astrólogo grego Cláudio Ptolomeu. Esse imortal na arte de observar os astros publicou duas grandes obras. Uma delas é o Almagesto, no qual enumera e descreve mais de mil estrelas, 48 diferentes constelações e a dinâmica do movimento dos astros na esfera celeste. Já o Tetrabiblos, sua outra obra famosa, retrata as técnicas astrológicas, suas bases matemáticas e também o significado atribuído aos diferentes corpos celestes.

A história associada associada a Delphinus é a de Árion, uma figura cuja história muitas vezes se confunde com mito. Há quem diga que ele tenha sido um poeta e músico grego muito importante em sua época, mas como muitas de suas passagens biográficas são pouco verossímeis, sua existência é dada no campo da mitologia. Diz-se que Árion teria sido lançado ao mar, recebendo então a ajuda de um golfinho que ficou encantado pelo som da sua lira. Em outra versão para o mito dessa constelação, há quem diga que ela representa Apolo, já que o deus Sol muitas vezes aparecia na forma de um golfinho, especialmente hábil em fazer profecias.

Com essa combinação de temas em Delphinus, Sualocin, que marca o alto da cabeça do golfinho, remete à capacidade de diálogo e comunicação, fazendo referência também às amizades mais profundas. Somando-se a isso o simbolismo de uma poderosa conjunção entre a Lua e Saturno, bem no social signo de Aquário, temos aí uma Lua Cheia para celebrar aqueles que estão ao nosso lado para nos dar conselhos e, especialmente, nos acompanhar nas reviravoltas da vida.

Como diz a música de Milton Nascimento: amigo é coisa para se guardar, debaixo de sete chaves e dentro do coração!

Observe: a Lua Cheia, completamente iluminada, ascende ao Leste praticamente ao mesmo tempo em que o Sol estiver se pondo a Oeste. Cruzando o céu em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite estará ao lado de Saturno e também da mesma longitude de Sualocin, a estrela Alfa da Constelação de Delphinus. Ao longo da madrugada, o nosso satélite natural ainda se aproximará de Nashira e Deneb Algedi, as estrelas Gama e Delta, respectivamente, da Constelação de Capricórnio, e também ficará na mesma longitude de Sadalsuud, a estrela Beta da Constelação de Aquário.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: esteja com as pessoas, ariano, mas seja discreto. É bom saber onde você está pisando antes de se expor demais.

Touro: é hora de estar em destaque, mas aproveitar tudo isso com bastante sabedoria, taurino. Invista nos seus projetos com responsabilidade.

Gêmeos: evite emitir opiniões polêmicas, geminiano. O céu pede mais capacidade de ouvir e de absorver outras visões do mundo.

Câncer: o momento ajuda você a vencer o seus medos, canceriano. Evite entrar em reflexões muito densas e invista na sua capacidade de renovação.

Leão: dê atenção às pessoas e perceba o seu entorno, leonino Evite atritos e também invista nas relações mais estáveis.

Virgem: esteja atento a tudo o que precisa ser feito, virginiano. É importante também que você cuide da sua alimentação e da sua saúde, evitando a ansiedade.

Libra: o dia favorece as paqueras e a espontaneidade, libriano. Aproveite esse momento para investir em você e dar aquela força para a autoestima.

Escorpião: esteja atento às suas necessidades íntimas e familiares, escorpiano. O momento pede mais atenção também aos seus sentimentos.

Sagitário: esteja aberto ao diálogo, mas evite impor o seu ponto de vista, sagitariano. Aproveite também a atividade mental em alta para reciclar ideias.

Capricórnio: faça uma coisa de cada vez, mas tenha cuidado para não se cobrar demais, capricorniano. Cuide das suas coisas.

Aquário: cuidado com a impulsividade, aquariano. O momento pode trazer muitas novidades e até uma dose de ansiedade. Por isso, vá com calma.

Peixes: ouça a voz da intuição e esteja aberto a surpresas, pisciano. O dia pode trazer muitas novidades, mas é preciso estar bem emocionalmente para aproveitá-las.