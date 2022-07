Veja o horóscopo para todos os signos nesta quarta-feira, 20

Diminua o ritmo, respeite o seu tempo e respire a cada passo dado! Nesta quarta-feira, dia 20, a Lua chega à fase Minguante em meio a um contexto astrológico cheio de profundidade, viradas de página e muita magia. Com metade do corpo iluminado, a rainha da noite ficará, daqui para frente, refletindo cada vez menos luz solar, para chegar cada vez mais tarde ao céu noturno e passar menos tempo visível antes do amanhecer.

Aqui na Terra, os oceanos também têm as marés com menor variação por esses dias, voltando a crescer novamente conforme formos nos aproximando da Lua Nova. E é daí que podemos entender a interpretação simbólica que a Lua Minguante recebeu ao longo do tempo, em diversas culturas. É hora de recolher-se, na medida do possível, e prestar atenção aos temas mais sutis.

Nesse embalo mensal das águas, em que o Sol e a Lua vão se deslocando em relação ao fundo de estrelas e constelações, eles também percorrem a sequência de signos zodiacais. Assim, nesta quarta-feira, com o Sol nos últimos graus do signo de Câncer, o aspecto exato da Lua Minguante acontece com o nosso satélite natural finalizando a sua passagem pelo signo de Áries. Porém, como a Lua é o astro que se desloca mais rapidamente no céu, poucas horas depois de chegar à fase Minguante, a rainha da noite ingressará no signo de Touro.

Na astrologia, dizemos que a Lua está exaltada quando passa por esse signo que representa a firmeza e a tenacidade das espécies bovinas. Em Touro, onde o simbolismo do elemento Terra está concentrado, a rainha da noite tem sua manifestação mais voltada ao conforto e às necessidades mais básicas do ser humano. É hora, portanto, de caminhar a passos firmes, sentindo o carinho do solo fofo e fértil em contato com os pés.

Afinal, é preciso dar ao universo a oportunidade de nos tocar sensorialmente com todo o conjunto mágico que compõe essa incrível experiência chamada vida. Pois, mais do que de átomos e elementos químicos, somos feitos, antes de qualquer coisa, de sentimentos!

Observe: a Lua Minguante chega tarde ao céu, ascendendo ao Leste somente por volta da 1h da madrugada da quinta-feira, dia 21. Com cerca de 40% de iluminação, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Áries, próxima do planeta Marte. Nos domínios da mesma constelação, o planeta vermelho chega ao céu pouco depois da Lua. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará se aproximando ao ponto mais alto, quase no meio do céu, quando será encoberta pela luz do Sol nascente. Ao longo da madrugada, o nosso satélite natural estará ao lado de Hamal, a estrela Alfa da Constelação de Áries, e também na mesma longitude de Schedir e Caph, as estrelas Alfa e Beta, respectivamente, da boreal Constelação de Cassiopéia. Devido à proximidade do Polo Celeste Norte, Cassiopéia pode ser de difícil visualização para quem está no Hemisfério Sul.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: invista o seu tempo no que é realmente produtivo, ariano. É hora também de se organizar financeiramente e de pensar na menor forma de economizar.

Touro: aproveite o seu carisma e magnetismo pessoal ao máximo, taurino. Só tenha cuidado com possíveis excessos emocionais.

Gêmeos: o dia favorece o autoconhecimento, geminiano. Reflita sobre suas atitudes e perceba bem as situações nas entrelinhas para entender melhor o entorno.

Câncer: bastante emotivo, você está ainda mais sensível às opiniões e atitudes alheias, canceriano. Mantenha firme a autoestima e faça um bom filtro do que se fala.

Leão: é hora de planejar o futuro, mas com calma e persistência, leonino. Pense nas questões mais fundamentais da sua vida e tome atitudes com leveza.

Virgem: invista no aprendizado, virginiano. O momento pede mais atenção aos temas intelectuais para o seu desenvolvimento.

Libra: contemple as pessoas próximas nas suas decisões mais importantes, libriano. É hora também de vencer medos relacionados à intimidade.

Escorpião: invista nas parcerias e nas relações de longo prazo, escorpiano. Mas não adianta querer abraçar tudo ao mesmo tempo, pois é preciso também ser seletivo.

Sagitário: organize-se, sagitariano. É importante ter uma agenda sistematizada para que você faça tudo o que precisa ser feito sem se afobar.

Capricórnio: separe um tempo para fazer algo por você, capricorniano. Aproveite também para paquerar, mas cuidado com excesso de expectativa.

Aquário: dê atenção às questões domésticas e familiares, aquariano. Aliás, o dia favorece a resolução de questões íntimas, então aproveite.

Peixes: converse com diferentes pessoas, mas tenha o cuidado de dar espaço para os outros se expressarem, pisciano. Seja discreto.