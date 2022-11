Veja o horóscopo para todos os signos na semana de 7 a 13 de novembro

Virginia Gaia 06/11/2022 - 22:43 Compartilhe

Prepare-se porque a semana promete ser uma das mais importantes e também intensas de 2022. O mês de novembro se aprofunda junto ao astral que também se adensa. Entretanto, é preciso pontuar: em todo fim há sempre um novo começo. O importante, então, é estar radicalmente aberto ao novo, às surpresas e reviravoltas da vida. Nesta semana de Lua Cheia e Eclipse Lunar Total, na terça-feira, dia 8, o astral eclipsa corações e mentes em busca de liberação!

Sim, pois é preciso deixar ir o velho e permitir que o novo ganhe o devido espaço. Mesmo que medos e temas profundos do inconsciente venham a emergir. Alinhada ao ponto exato, no signo de Touro, onde acontece o Eclipse Lunar Total, estará Menkar, a estrela Alfa da Constelação de Cetus. De coloração alaranjada, Menkar marca o nariz do monstro marinho representado na Constelação de Cetus que, de acordo com o mito, havia sido enviado por Poseidon, o rei dos oceanos, para devorar a princesa Andrômeda, oferecida em sacrifício pela própria mãe, Cassiopeia.

Dessa maneira, junto à necessidade de desapego e renovação de valores proposta pelo simbolismo taurino presente nesse eclipse, junta-se a necessidade de fazer emergir novos padrões, lá do fundo da alma, já que a Menkar é a parte do monstro que sai das águas para pegar o ar e tomar novo fôlego. E não é só: junto à Lua Cheia eclipsada, teremos o revolucionário planeta Urano, que atualmente está em tensão com Saturno, Vênus, Mercúrio e, é claro, também com o Sol escorpiano. Tudo isso resume o astral da semana que quer mesmo quebrar paradigmas, crenças e vícios, abrindo espaço para novos tempos.

E é em clima de Lua Cheia que transbordamos a semana toda, já que a Lua Minguante, para digerir tudo isso, acontece somente na quarta-feira da semana que vem, dia 16. Nesse meio tempo, teremos também alguns aspectos bem auspiciosos – como o belo trígono entre Vênus, em Escorpião, e Netuno, em Peixes -, reforçando ainda mais a temática das relações humanas, sejam elas amorosas ou de parceria em seu amplo aspecto: amizades, sociedades e contatos comerciais.

Sem dúvida, esta semana ajuda a processar as emoções relacionadas aos temas que vêm se apresentando desde o final de outubro, revelados especialmente por conta do Eclipse Solar Parcial, do dia 25 de outubro. Então, fica a lição que o céu nos manda: é hora de transformar-se e não adianta tentar resistir. Entregue-se ao novo!

Uma semana de muitas revoluções pessoais para todos nós!.

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 7 a 13 de novembro de 2022.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries

Desapegue, ariano. A semana incentiva a revisão de valores e prioridades. É preciso que você saiba onde quer chegar e, então, defina o que é necessário fazer primeiro, sem medo de abrir não do que não serve mais.

Touro

Dê atenção às pessoas certas e deixe para trás aquelas que não acrescentam nada a você, taurino. É preciso também ter novos assuntos e ideias como ponto de contato com as pessoas. Liberte-se de velhos padrões!

Gêmeos

A semana promove um grande mergulho interno, geminiano. É preciso então que você esteja atento aos detalhes e se organize no dia a dia para não acabar se perdendo em meio a tanta profundidade.

Câncer

Preste atenção em quem está ao seu lado, geminiano. A semana promete revelações e surpresas, fazendo você entender melhor suas relações e projetos para o futuro.

Leão

É hora de buscar controle emocional até para poder planejar melhor a sua carreira, leonino. Preste atenção na forma como você se expressa e exerce a liderança na prática.

Virgem

Você está bastante reflexivo e muito filosófico, virginiano. Aproveite esse embalo para pensar em novos conhecimentos que possam agregar no futuro. Esteja também atento para, eventualmente, rever crenças e valores pessoais.

Libra

Você está mais profundo do que nunca, libriano. Só tenha cuidado para não acabar absorvendo demais as influências que podem mais confundir do que ajudar. Liberte-se dos seus medos.

Escorpião

Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, você sente fortemente as repercussões dessa temporada de eclipses. É hora de se reinventar e também de estar atento à qualidade dos seus relacionamentos.

Sagitário

É importante ter um pouco mais de disciplina, sagitariano. Cuide da sua saúde e da sua rotina para dar conta da agenda atribulada que esta semana promete. Trabalhe bem em equipe.

Capricórnio

Expresse-se, capricorniano. Mas tenha cuidado para não ficar muito autocentrado. Aproveite também para perceber o que é importante ter em sua vida para que a rotina seja mais agradável.

Aquário

Esteja mais próximo das pessoas que você gosta, aquariano. É importante cuidar da família e da intimidade neste momento, evitando somente o excesso de cobranças.

Peixes

Fale o que pensa, pisciano. Só vale tomar cuidado com possíveis exageros ou excesso de exposição. Aproveite a atividade mental em alta para pensar nas prioridades e fazer contatos produtivos.

