Veja o horóscopo para todos os signos na semana de 27 de novembro a 3 de dezembro

Quem lembra das celebrações e dos votos feitos na ocasião da virada de 2022 para 2023? Pois é, parece que foi ontem, mas o fato é que, nesta semana, daremos boas vindas ao último mês do ano. E é nesse pique de contagem regressiva para finalização de mais um ano-calendário que o astral da semana toda recebe as influências da Lua Cheia, já que a Lua Minguante acontece somente na outra terça-feira, dia 5.

Com a rainha da noite chegando ao seu ápice bem nesta segunda-feira, dia 27, a semana já começa transbordando de emoção. Com o Sol em Sagitário, de mãos dadas com Marte, o céu evoca a fé no futuro e a vontade de brigar pelo que se acredita ao passo em que a Lua Cheia, no signo de Gêmeos, brilhará ao lado das Híades (Caldwell 41), o aglomerado estelar que marca a face do mítico bovino representado na Constelação de Touro. Com simbolismo atrelado à beleza e aos prazeres, esse conjunto de estrelas manifesta um caráter tão romântico quanto onírico, fazendo o céu transbordar em emoção.

Na mitologia, as Híades eram ninfas, espécies de espíritos da natureza que personificam a graça, a sedução e a feminilidade. Filhas de Atlas, um titã que sustentava o céu, as Híades foram amantes de Dionísio, o deus das festas, das artes e do vinho. Incorporando esses elementos à Lua Cheia geminiana, a semana favorece os contatos, as festas e os encontros, abrindo espaço também para a manifestação genuína de afetos para além das convenções sociais. Nada mal para uma época regada pelos excessos de fim de ano.

Contudo, para contrabalançar o tom propenso ao escapismo, Mercúrio, o planeta mensageiro dos deuses, ingressa no responsável signo de Capricórnio. Assim, o astral também lembra que o espaço na agenda é limitado e que, então, é preciso saber administrar bem o tempo para que o excesso de compromissos não tire o sono e nem acabe servindo de gatilho para as mentes mais ansiosas ou irritadas. Afinal, é hora de saber dosar as coisas para curtir o último mês de 2023 da melhor forma para todo mundo.

Uma semana bem produtiva e também cheia de festa para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 27 de novembro a 3 de dezembro de 2023.

Áries

Cuidado com a ansiedade, ariano. Lembre-se que é bem difícil fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de forma que é fundamental que você consiga se planejar, mantendo a mente serena

Touro

Saiba quais são as suas prioridades e faça acontecer, taurino. É hora de você buscar o que quer, mas com a consciência de construir as coisas gradualmente, administrando bem os seus recursos.

Gêmeos

É importante saber se comunicar para poder estabelecer boas parcerias e relacionamentos, geminiano. Busque o equilíbrio e não deixe de honrar os compromissos.

Câncer





O astral está sensível para você, canceriano. É hora de conectar-se melhor com você mesmo, investindo tempo para cuidar da sua saúde em um nível amplo, o que inclui aí as questões psíquicas.

Leão

Pense no futuro, mas sem abrir mão do presente, leonino. É preciso saber viver bem o momento, mas sem deixar de se planejar. Esteja com pessoas que incentivam os seus sonhos.

Virgem

Não fuja da responsabilidade, virginiano. É hora de construir o seu futuro, então o planejamento será essencial. Invista na sua carreira, ficando atento às oportunidades para demonstrar os seus talentos.

Libra

É hora de investir no conhecimento, libriano. Procure expandir os seus horizontes, abrindo espaço para novos aprendizados, tanto do ponto de vista intelectual como também no que tange a espiritualidade.

Escorpião

O momento favorece o olhar para as sutilezas, escorpiano. O céu favorece as transformações e o desapego, ao passo em que também pede para que você busque aprofundar as relações de parceria que fizeram sentido na sua vida.

Sagitário

Preste atenção nos seus relacionamentos e nas pessoas à sua volta, sagitariano. Em mais esta semana na qual você recebe o Sol no seu signo, é preciso compartilhar bons momentos também estreitando laços com as pessoas certas.

Capricórnio





Cuide da sua espiritualidade e fomente a sua intuição, capricorniano. É importante também dormir bem, priorizando a sua saúde, mesmo que a rotina esteja bastante atribulada.

Aquário

O céu favorece a sedução e o exercício saudável da sexualidade, aquariano. Aproveite o momento de popularidade em alta para convencer as pessoas daquilo que você deseja.

Peixes

Procure se dividir bem entre a vida pessoal e a vida particular, pisciano. É importante cuidar da sua intimidade, mas sem perder de vista as prioridades para a sua carreira e planos para o futuro.

