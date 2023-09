Veja o horóscopo para todos os signos na semana de 25 de setembro a 1° de outubro

Tudo parece acelerado nesta semana que evidencia como os dias no calendário avançam em um piscar de olhos. Pois é, setembro já começa a se despedir e o clima de final de ano, aos poucos, vai dando as caras, já que o último trimestre está logo ali! No céu, o astral também parece carregar nas tintas para que cada um possa dar cor à própria vida.

Inspirado no clima da Lua Crescente, o momento injeta força e energia para que, na próxima sexta-feira, dia 29, a Lua Cheia transborde. Com o Sol no ponderado signo de Libra e a Lua completamente iluminada no energético signo de Áries, a virada de mês abre alas para a segunda temporada de eclipses do ano, que acontece em outubro. Dessa maneira, o céu desta semana evoca a diplomacia e o tato tão fundamentais para que as relações sociais aconteçam de maneira mais fluida e harmônica.

Até porque, ao longo da semana, ganha forma no céu a tensão entre os planetas Vênus e Urano. Chegando ao aspecto exato de uma quadratura – um ângulo de 90° entre si -, no mesmo dia da Lua Cheia, esses dois planetas regem, de maneiras diferentes, os relacionamentos. Enquanto Vênus trata da sedução, da atração e do equilíbrio entre partes, Urano legisla sobre a reunião de grupos sociais e sua capacidade de transformar padrões coletivos. Assim, enquanto o nosso brilhante vizinho destaca a necessidade de mediação e de encontro entre pares, o gigante gasoso enaltece as reuniões em grupos, as amizades e as grandes inovações do comportamento.

Por isso, a semana joga luz ao fluxo das emoções, evidenciando a capacidade de cada um em lidar com os relacionamentos à sua volta, sejam eles de natureza profissional, pessoal ou de amizade. Aliás, é também um grande convite para que se busque um olhar mais sensível para a importância de relações afetivo-sexuais, nas quais a amizade e a cumplicidade estejam mais presentes, independentemente de estereótipos de gênero.

Uma semana de muito equilíbrio e amor para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 25 de setembro a 1° de outubro de 2023.

Áries

O astral traz intensidade para você, ariano. Procure cercar-se de pessoas que ajudem você a lidar com as tensões do dia a dia, lembrando também da necessidade de você encontrar o seu ponto de equilíbrio interno.

Touro

Em meio à semana que promete ser agitada, é preciso saber lidar com os aspectos mais sutis da vida, taurino. Separe um tempo para acalmar a mente, buscando também cuidar da sua saúde e da espiritualidade.

Gêmeos

Esteja em lugares diversos e com pessoas variadas, mas não perca o foco, geminiano. O astral incentiva a sua vida social, mas também é preciso que você evite dispersões.

Câncer





Cuidado com possíveis ímpetos e ações impulsivas, canceriano. O céu pede para você se equilibrar, evitando ações impensadas, ao passo em que também procura dar espaço tanto para a carreira como para a família.

Leão

Com a mente acelerada, é preciso também saber ouvir diferentes opiniões, leonino. Evite discussões desnecessárias e tente dar espaço para as mais diversas visões de mundo.

Virgem

O céu pede abertura ao novo, virginiano. Você está bastante sensível e com a intuição aflorada, então aproveite para perceber o que precisa ficar para trás e o que deve ser mantido.

Libra

Nesta semana de passagem do Sol pelo seu signo, os seus relacionamentos estão em destaque, libriano. Dê atenção às pessoas na medida certa, sabendo também evitar o apego desnecessário.

Escorpião

É preciso organizar a sua rotina até para que você tenha mais tempo para cuidar da mente e do espírito, escorpiano. Dê mais espaço para o seu bem-estar, procurando também dormir bem.

Sagitário

A semana promete leveza, boas ideias e diversão. No entanto, é preciso também evitar os excessos e a falta de praticidade na hora de aproveitar as oportunidades que surgirem a partir disso tudo.

Capricórnio





Saiba onde você quer chegar, capricorniano. É hora de ser ambicioso na medida certa, evitando conflitos pessoais para poder direcionar a sua energia naquilo que realmente valer a pena.

Aquário

Invista nas trocas com as pessoas e no aprendizado que você pode ter com os seus pares, aquariano. É preciso saber se relacionar melhor, percebendo também quem são as pessoas que entendem a sua essência.

Peixes

Saiba aplicar bem a sua intuição, pisciano. É importante também estar atento ao que acontece à sua volta, procurando também dormir melhor, prestando atenção nos seus sonhos e recados do inconsciente.

