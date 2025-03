Veja o horóscopo para todos os signos na semana de 17 a 23 de março

A capacidade de lidar com incertezas, imprevistos e mudanças de direção é uma característica fundamental daqueles que fazem o bom uso da inteligência. Afinal, é sábio entender que a vida é feita de ciclos. Nesta semana, que acontece sob a influência do período entre dois eclipses e também o Sol ingressa em Áries, marcando o Ano Novo Astrológico, o céu aponta caminhos aos que sabem aonde querem chegar!

Na geometria celeste, a Lua Cheia após o Eclipse Lunar Total da última sexta-feira, dia 14, reina absoluta até o próximo sábado, dia 22, quando se tornará Lua Minguante. Perdendo gradualmente a iluminação, para ficar visível cada vez menos no céu noturno, a rainha da noite dá um tom mais reflexivo para a semana, que não está nada monótona. Dessa maneira, será a hora de perceber os temas que voltaram, para que sejam finalmente resolvidos, da mesma forma que deve-se entender as novidades que precisam ser abraçadas.

Como eclipses sempre acontecem em pares, o clima é também de expectativa para o Eclipse Solar Parcial do próximo dia 29. Entre esses dois acontecimentos astronômicos marcantes, a movimentação no céu contempla ainda mais eventos astrológicos notáveis. Em todos eles, destaca-se as relações que o Sol, nosso astro-rei, fará com outros corpos na esfera celeste.

Levando o brilho da consciência por onde quer que passe, o Sol chegará ao aspecto exato de uma conjunção com o místico Netuno, na quarta-feira, dia 19, e também com Vênus, no próximo sábado, dia 22. Nesse meio tempo, na quinta-feira, dia 20, a estrela central do Sistema Solar muda de signo, na perspectiva do observador terrestre, ao passar pelo fenômeno conhecido como Equinócio Vernal.

Durante este evento astronômico, que acontece em função da inclinação do eixo de rotação da Terra e suas oscilações ao longo do ano, o Sol cruzará o equador celeste, marcando o início da primavera, no Hemisfério Norte, e do outono, no Hemisfério Sul. Com dias e noites tendo a mesma duração, dá-se início à contagem de um novo ciclo astronômico e a celebração do Ano Novo Astrológico, com o ingresso do astro-rei no signo de Áries.

Com todo esse simbolismo combinado para manifestar o caráter de mudança e transformação, esta semana realmente convida à reflexão sobre a passagem do tempo, aqui na Terra. Por isso, é crucial dar valor a cada instante, fazendo de cada ato na vida prática uma oportunidade para o crescimento pessoal. Afinal, a natureza é cíclica e é a partir disso que a magia acontece!

Uma semana cheia de luz e de renovação para você!

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 17 a 23 de março de 2025.

Áries: receba o Sol no seu signo com a motivação em alta, ariano. É hora de você celebrar e também de se planejar.

Touro: é preciso ter mais clareza sobre os seus valores e prioridades até para tomar decisões melhores, taurino. Procure consistência de ação em relação à suas crenças.

Gêmeos: esteja preparado para mudar, geminiano. A semana pede mais desapego e valorização de quem está ao seu lado em meio às mudanças.

Câncer: é hora de trocar com quem está por perto e ter mais consciência sobre os seus padrões relacionais, canceriano. Invista no equilíbrio.

Leão: o momento pede mais foco e concentração na sua rotina, leonino. A semana promete ser puxada, mas se você souber administrar bem as demandas, há muita a crescer.

Virgem: pegue mais leve com você, virginiano. É importante saber se colocar diante das situações, sem perder o jogo de cintura.

Libra: busque mais equilíbrio emocional, libriano. Dê atenção às suas necessidades íntimas para que você sinta-se mais à vontade.

Escorpião: procure ser mais objetivo, mas sem perder a capacidade de prestar atenção às sutilezas, escorpiano. É hora de ter mais foco e se desenvolver.

Sagitário: é preciso ter senso de prioridade para investir nas coisas certas, sagitariano. Seja mais produtivo mantendo o seu foco.

Capricórnio: use a sua intuição para perceber o que deve ser mantido e o que precisa ser mudado, capricorniano. É hora de você saber o que é prioridade e seguir em frente.

Aquário: o céu traz mais clareza em relação às suas questões mais sutis, aquariano. Procure manter a mente serena, investindo também na sua espiritualidade.

Peixes: nesta última semana da passagem do Sol pelo seu signo, o céu pede um olhar mais maduro para o seu futuro, pisciano. Cuide de você e cerque-se das pessoas certas.