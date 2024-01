Veja o horóscopo para todos os signos na semana 29 de janeiro a 4 de fevereiro

Virginia Gaia 28/01/2024 - 15:22 Para compartilhar:

Com a Lua Cheia dando o tom praticamente da semana toda, fevereiro – o mês do Carnaval – chega em ritmo frenético, com pique de virada e ávido por novidades. Com a mente e os pensamentos fluindo acelerados, a semana evoca o novo, mas requer direcionamento para que tudo aconteça de maneira fluida e harmônica.

Assim, a Lua Minguante acontece somente na sexta-feira, dia 2, de forma que as influências da intensa Lua Cheia da última quinta-feira, dia 25, ainda estão presentes ao longo de quase toda a semana. Com o Sol brilhando no signo de Aquário, a rainha da noite chegou ao seu ápice no signo de Leão, ao lado de Al Tarf, a estrela Beta da Constelação de Câncer, cujo nome significa “O Fim”. Por isso, o astral desse período sinaliza os limites e as singularidades que tornam cada ser humano único em sua forma de interagir com o entorno.

Junto a todo esse pique que, por si só, já concentra muita energia, há ainda a conjunção entre Mercúrio e Marte, no signo de Capricórnio, gerando muita ânsia por fazer acontecer. Com a ambição típica dos domínios capricornianos, esse encontro celeste parece fomentar o espírito competitivo e extremamente workaholic dentro de cada indivíduo. E vale lembrar: embora o ápice dessa conjunção tenha acontecido no último sábado, dia 27, ela segue ativa para acelerar a mente, já que o planeta mensageiro dos deuses, Mercúrio, se aproximará gradualmente do poderoso Plutão, em Aquário.

Dessa forma, nota-se a mistura que contempla o caráter planejador e sistemático capricorniano com os ares revolucionários aquarianos, já que o Sol avança a passos largos neste signo Fixo do elemento Ar. E, assim, o astral abre alas para as ações direcionadas à realização pessoal, mas que respeite as diferenças individuais.

Uma semana de muito realização para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 29 de janeiro a 4 de fevereiro de 2023.

Áries

Você está com muito pique e cheio de possibilidades para fazer mil coisas, ariano. Só vale então tomar cuidado para que não acabe tomando decisões precipitadas ou aja com demasiada intensidade.

Touro

Concentre-se no que é essencial e dê valor à sua intimidade, taurino. Assuma compromissos, mas evite se cobrar acima do que você consegue cumprir e realizar.

Gêmeos

O céu pede ação direcionada, geminiano. O astral abre espaço para mais profundidade na sua vida, então aproveite para lançar o seu olhar clínico e ser mais estrategista.

Câncer





Expresse a sua criatividade, canceriano. Aliás, procure separar um tempo para cuidar mais da sua vida pessoal, investindo naquilo que você sabe fazer de melhor.

Leão

O céu traz muita profundidade emocional para você, leonino. Olhe para dentro, entenda as suas questões íntimas e vença barreiras internas que possam estar atrapalhando a sua realização.

Virgem

Cuidado com as palavras, virginiano. É preciso estar atento ao que você diz e pensa, procurando se expressar com mais assertividade sem, no entanto, ser ou parecer bruto.

Libra

Organize as suas finanças e recursos, libriano. É preciso que você se planeje de forma racional e trace um plano de ação para poder, depois, colocar em prática os seus mais ambiciosos sonhos.

Escorpião

Cheio de sensibilidade, mas também com a mente acelerada, você está pronto para crescer, escorpiano. Procure agir de maneira estratégica, mas sem se distanciar da sua essência.

Sagitário

É hora de cuidar da sua saúde em um nível amplo, sagitariano. Procure dar vazão aos seus sonhos, seguindo a intuição para planejar os seus passos de maneira consistente.

Capricórnio





O astral está agitado para você, capricorniano. Tomando cuidado com a mente acelerada, esteja próximo das pessoas que fazem diferença na sua vida, procurando companhias agradáveis e ambientes estimulantes.

Aquário

O Sol avança pelo seu signo e o astral pede mais planejamento, aquariano. Veja e reveja planos para que você possa crescer com toda a força e a profundidade que você busca.

Peixes

Esteja aberto às mudanças de direção, vencendo os seus medos, pisciano. É hora de você buscar novos aprendizados, expandindo as suas experiências na companhia de quem conhece você na intimidade.

