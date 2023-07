Veja o horóscopo para todos os signos na semana de 31 de julho a 6 de agosto

Vamos dar boas vindas ao mês de agosto, que já chega sob a Lua Cheia, para trazer muita vontade de brilhar, individualmente ou junto às pessoas com quem há identificação pessoal. É hora de trocar, inovar, buscar novas ideias e formas de ser mais quem se é!

O aspecto exato da Lua Cheia, quando a rainha da noite chega à iluminação máxima, ficando oposta ao Sol, acontece na terça-feira, dia 1° do mês para o qual muita gente atribui má fama. “Mês do desgosto”, “mês do cachorro louco” e tantas outras alcunhas injustificadas advêm do fato de o Sol, nosso astro-rei, estar sob os domínios do signo de Leão, o território zodiacal no qual encontra sua máxima expressão. Assim, a Lua Cheia ocorre no signo oposto, Aquário, porção do zodíaco cujo simbolismo remete à identidade em grupo, à razão humana, à tecnologia e à inovação social. E é assim que o astral da semana enfatiza a criatividade e a abertura ao novo.

Que tal encontrar novas soluções para antigos problemas? Ou, quem sabe, até perceber aquele traço de personalidade que precisa ser definitivamente superado para que o futuro aconteça mais alinhado à sua essência? Pois é assim que o céu está: cheio de vontade de promover encontros e identificações repletas de significado! E, para isso, ainda teremos uma conversa celeste muito proveitosa entre o planeta Marte, o guerreiro e grande ativador da astrologia, com os planetas sociais, Júpiter e Saturno.

Depois de chegar ao ápice e estar gradualmente desfazendo uma tensa oposição com Saturno, no imaterial signo de Peixes, o prático Marte em Virgem engata uma belo e harmônico trígono com o expansor Júpiter. Atualmente passando pelo signo de Touro, Júpiter – o maioral dos planetas do Sistema Solar e simbólico expansor da astrologia -, aponta os tesouros nos quais vale a pena dedicar mais atenção. Por isso, a semana é bastante produtiva para o planejamento futuro, favorecendo as ideias ousadas e cheias de criatividade.

Então, sonhe, empolgue-se e, especialmente, cerque-se das pessoas com quem você se sente abraçado. Até porque, nesses tempos com Vênus em movimento retrógrado aparente, é sempre bom reforçar vínculos ou retomar o contato com aquelas pessoas que amamos!

Uma semana com muita realização para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 31 de julho a 6 de agosto de 2023.

Áries

A semana favorece o planejamento futuro, os contatos produtivos e, especialmente, o fomento às amizades, ariano. Esteja com quem você ama e tenha boas ideias.

Touro

Invista no bom relacionamento com chefes, professores e figuras de autoridade, taurino. É importante dar atenção à carreira, pensando no longo prazo, para ampliar horizontes.

Gêmeos

É hora de aprender e estar aberto às novas ideias, geminiano. Invista em cursos de aprimoramento para que você possa crescer de maneira bem sustentada no futuro.





Câncer

É preciso inovar, canceriano. Deixe ideias conservadoras e antigas para trás e não deixe de fazer as coisas por medo. O astral pede um toque de ousadia para que você vá mais longe.

Leão

Estabeleça boas relações, leonino. O céu ajuda você a se comunicar, mas é preciso ser direto, ainda que tomando cuidado com as palavras. Pratique a empatia e ofereça ajuda a quem precisar.

Virgem

Organize-se, virginiano. A semana promete ser agitada e bastante produtiva, então é hora de fazer as coisas com vontade e também com a sua habitual disciplina.

Libra

Seja mais você, mas não deixe de perceber os outros, libriano. O céu favorece o uso da criatividade para aplicar melhor os seus talentos. Aliás, aproveite para dedicar um pouco mais de tempo a algum hobby ou algo que faça bem a você.

Escorpião

Olhe para a sua vida íntima e busque ampliar sua sabedoria interna, escorpiano. O céu ajuda você a rever temas internos, fomentando o autoconhecimento. Lembre-se também de dar atenção aos temas domésticos.

Sagitário

Faça contatos e troque ideias, sagitariano. O céu incentiva as iniciativas sociais, as trocas de informações e a busca por ampliar novos horizontes. É fundamental que você amplie sua capacidade de percepção das pessoas.





Capricórnio

É hora de ter foco e fazer planos concretos para o futuro, capricorniano. É fundamental investir nos seus projetos e buscar ampliar os seus planos de maneira bem prática.

Aquário

Cheio de energia, você está com o carisma elevado, aquariano. Só é preciso ter cuidado para não acabar ignorando os detalhes do que acontece à sua volta e junto às pessoas mais próximas.

Peixes

O céu está introspectivo, abrindo espaço para muitos insights e intuições poderosas, pisciano. Dê espaço para atividades voltadas ao autoconhecimento e à espiritualidade.

