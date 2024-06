Veja o horóscopo para o seu signo nesta terça-feira, dia 4

Virginia Gaia 03/06/2024 - 22:04 Para compartilhar:

É terça-feira, dia de Marte, mas no céu o destaque vai para Vênus, o planeta mais brilhante que, de tempos em tempos, fica longe dos olhos humanos. O que acontece, neste 4 de junho, é que o nosso vizinho de Sistema Solar chegará à conjunção exata com o Sol, em mais uma etapa de um ciclo conhecido desde os primórdios da civilização.

Com isso, o planeta regente do amor, da beleza e de tudo o que é mais valioso na Terra ficará invisível, retornando ao seu posto como Vésper ou Estrela Vespertina, a partir do dia 10 de julho, quando poderá ser admirado, depois do pôr do Sol, próximo ao horizonte Oeste. Esse fenômeno astronômico, que acontece em virtude de Vênus orbitar mais próximo ao astro-rei do que a Terra, recebeu diversas interpretações simbólicas ao longo da história.

Na antiga Suméria, dizia-se que a deusa Inanna – a grande matriarca da magia e da sedução – descia ao submundo, despindo-se até ficar completamente nua, durante esse período. Quando voltava a aparecer no horizonte, é porque já havia renascido. Ao longo da passagem pelas entranhas da existência, ela se transformava e se fortalecia.

Assim, o astral fica carregado pelos temas ocultos e favorece os acontecimentos mágicos. Sabe aquela bruxa ou aquele mago que vive dentro de você? Pois é como se ele estivesse recebendo um chamado para fazer emergir os mistérios e apontar os caminhos mais simbólicos. Por isso, esteja atento aos sinais! É hora de conversar com o universo e prestar atenção nos detalhes do comportamento humano, aplicando a intuição de maneira bem direcionada.

Além disso, o céu também pavimenta o terreno para as revelações mais incríveis e as conversas íntimas mais profundas. Afinal, estamos também já no finalzinho da Lua Minguante, e a Lua Nova já está logo ali. Então, o contexto é mesmo favorável para quem quiser explorar diálogos, consigo mesmo ou com pessoas queridas.

E sabe o que é melhor? É que tudo isso acontece no signo de Gêmeos para deixar claro: a vida é a arte de se relacionar e de aprender com as pessoas! Preste atenção e você verá que os melhores encontros são também os mais surpreendentes.

Observe: já muito próxima ao Sol, a Lua Minguante já está praticamente ausente do céu noturno. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite surgirá ao Leste pouco antes do nascer do Sol, na manhã da quarta-feira, dia 5. Dentre os planetas que ficarão visíveis por mais tempo no céu, está Saturno, que ascende ao Leste pouco depois da 0h, em meio à Constelação de Aquário, e Marte, que chega ao céu noturno depois das 3h, nas dependências da Constelação de Peixes.

Áries: cuide do que é seu, ariano. É hora de investir no que realmente faz sentido para você, sendo econômico com o que pode ficar para depois.

Touro: faça as coisas com mais consciência, taurino. O dia está cheio de magia, mas você precisa saber aplicar a sua intuição.

Gêmeos: vá com calma, geminiano. É preciso tomar cuidado com as ações impensadas e impulsivas.

Câncer: preste atenção no seu entorno, canceriano. Aliás, evite conversas e assuntos que não dizem respeito a você.

Leão: é hora de crescer, mas é preciso encontrar o tom adequado para se posicionar, leonino. Seja ambicioso na medida certa.

Virgem: desenvolva-se buscando conhecimento, virginiano. É hora de ouvir mais e evitar falar muito sobre o que você não conhece em profundidade.

Libra: o astral está sensível e cheio de magia para você, libriano. Preste atenção nos detalhes e procure vencer os seus medos.

Escorpião: faça boas parcerias sabendo valorizar as pessoas certas, escorpiano. O astral ajuda você a seguir em frente com a ajuda de quem é realmente importante na sua vida.

Sagitário: é hora de trabalhar bem em equipe e ser mais produtivo, sagitariano. Procure organizar-se melhor.

Capricórnio: use a persuasão em alta para manifestar os seus desejos, capricorniano. Só tenha cuidado com a teimosia.

Aquário: dê atenção às pessoas mais próximas e não negligencie as suas questões pessoais, aquariano. É hora de investir na sua intimidade.

Peixes: ouça mais e aprenda com as pessoas, pisciano. É hora de ter clareza para pode se posicionar de maneira efetiva.