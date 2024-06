Veja o horóscopo para o seu signo nesta terça, dia 25

Virginia Gaia 24/06/2024 - 22:02 Para compartilhar:

Dá para seguir em direção ao futuro quando ainda se está agarrado ao passado? Nesta terça-feira, dia 25, o céu parece confrontar o apego ao que parece emocionalmente mais confortável com o desejo de ousar para chegar mais longe. Isso porque a Lua Cheia avança pelo racional e futurista signo de Aquário, em meio ao contexto astral bem canceriano.

Com o Sol, Vênus e Mercúrio nas águas do signo de Câncer, é praticamente impossível não sucumbir a um certo saudosismo. Com essa concentração de planetas nesse ponto do zodíaco, a necessidade de calor e de nutrição ficam em evidência. E é aí que os dilemas sobre abrir mão do que parece mais certo em função do que ainda é incerto ganham corpo.

Embora atualmente a expressão “sair da zona de conforto” tenha sido bastante banalizada, dada a frequência com que gurus de todos os tipos e diversos níveis de credibilidade recitam a esse clichê, ela ainda guarda sentido em diversos contextos. Como a vida é a arte do aprendizado em meio aos processos de mudança, é preciso encarar o novo, mas isso nem sempre é fácil.

Que atire a primeira pedra quem nunca se intimidou com uma experiência nova! Aquele friozinho na barriga é parte da experiência humana. E, em um certo limite, é até saudável se sentir assim. Mas esse instinto de estar preso a raízes profundas não pode impedir que passos mais ousados sejam dados. Desde que tudo seja feito com consciência, é claro.

E é nesse sentido que a Lua aquariana é ousada por excelência, um contraste para um astro relacionado, desde a Antiguidade, com o conforto do colo de uma mãe. Então, neste segundo dia útil da semana, é como se a patrona das marés fosse uma matriarca que leva o filho ao seu primeiro dia de aula.

Por isso, respire fundo e encare de frente: a escola da vida exige coragem!

Observe: com cerca de 80% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 21h30. Em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até o amanhecer da quarta-feira, dia 26. Nesse meio tempo, ao nosso satélite natural ficará também alinhado a Gienah, a estrela Epsilon da Constelação do Cisne.

Áries: pense no futuro e seja ousado, ariano. É hora de você ser mais ativo e evitar a procrastinação.

Touro: planeje-se, taurino. O céu pede mais senso de liderança para encarar o que está por vir, especialmente no seu trabalho.

Gêmeos: esteja atento ao que as pessoas falam e saiba ouvir bons conselhos, geminiano. O momento pede mais abertura a outros pontos de vista.

Câncer: encare os seus medos, canceriano. É preciso saber virar páginas e seguir em frente, abrindo mão do que não serve mais.

Leão: eleve o seu senso de justiça e faça bons acordos, leonino. É preciso saber dialogar, sendo sincero e empático.

Virgem: dê atenção à sua alimentação, virginiano. É hora de você saber onde quer chegar e, para isso, é preciso cuidar da sua rotina.

Libra: cuide de você, libriano. Mesmo que o dia seja corrido, é preciso se agradar um pouco, elevando os seus cuidados.

Escorpião: dê atenção aos temas domésticos e familiares, escorpiano. O céu pede para que você consiga cultivar o seu bem-estar interno.

Sagitário: evite perder tempo com conversas improdutivas, sagitariano. O céu pede mais atenção ao que realmente vale a pena.

Capricórnio: cuide das suas finanças, capricorniano. O momento também pede mais foco e gestão do seu tempo.

Aquário: use a intuição para perceber os ambientes onde você circula, aquariano. O céu pede mais sensibilidade aplicada.

Peixes: procure dormir bem para manter a mente equilibrada, pisciano. O céu pede mais atenção à sua saúde em um nível amplo.