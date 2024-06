Veja o horóscopo para o seu signo nesta quinta-feira, dia 6

Virginia Gaia 05/06/2024 - 21:42 Para compartilhar:

É Lua Nova e o céu quer incentivar o conhecimento que deixa marcas no mundo! Nesta quinta-feira, dia 6, o Sol e a Lua se unem no signo de Gêmeos, onde também está o planeta Vênus, de mãos dadas com os luminares da astrologia, e ainda há Mercúrio e Júpiter, em conjunção.

Com tantos astros se concentrando neste signo mutável do elemento Ar, o astral está mais dinâmico do que nunca! Contudo, ainda que os ares geminianos sejam voláteis por natureza, o Sol e a Lua estão alinhados a Rigel, a azulada estrela que marca o pé do caçador Órion, na Constelação de Órion, uma das mais conhecidas e facilmente reconhecíveis no céu.

Assim, é como se o universo pedisse por mais troca de informações, mas não sem antes pensar na abrangência e nas consequências do que se diz e se propaga por aí. Porque é como se tudo pedisse por mais dados, mais conteúdo e, especialmente, mais sabedoria. Pois de nada adianta ficar informado se os temas são rasos e não promovem crescimento.

Por isso, o dia evoca as companhias que realmente acrescentam e, mais do que isso, que estão dispostas a abrir um mundo de possibilidades de se dar a conhecer. Isso porque, somando-se ao caráter de troca constante que embala o simbolismo geminiano, o mito do caçador Órion remete às histórias daqueles que desbravam o novo ao lado de quem é da sua confiança. Afinal, Órion está no céu na companhia de seus dois cães e fiéis escudeiros, os animais eternizados na Constelação do Cão Maior e seu par diminuto, a Constelação do Cão Menor.

E não somente na metafísica que Órion é tão festejado como o grande buscador de conhecimento. Como a vida sempre imita a arte, no campo científico, a região do céu onde está localizada esse conjunto estelar abriga algumas das regiões de formação de estrelas mais bem estudadas da história. Com diversas estrelas massivas e quentes, a Constelação de Órion é realmente fértil nos ensinamentos sobre a origem dos elementos químicos que dão forma a tudo que está no universo, o que inclui o ser humano.

Então, deixe este penúltimo dia útil da semana ser tão professoral quanto promete. E, claro, aproveite para ouvir melhor os seus colegas e pares, na vida pessoal e profissional. Porque, na vida, o universo sempre dá um jeito de mandar recados para quem está aberto a ouvi-los.

Observe: como sempre acontece durante a Lua Nova, a rainha da noite estará ausente do céu noturno. Em meio à Constelação de Touro, o nosso satélite natural cruzará o céu, de Leste a Oeste, junto ao Sol. Dentre os planetas que estão visíveis nesse período, está Saturno, que ascende ao Leste pouco depois da 0h, em meio à Constelação de Aquário, e Marte, que chega aponta no horizonte Leste depois das 3h, nas dependências da Constelação de Peixes.

Áries: renove os seus pensamentos, ariano. É fundamental que você saiba manter o foco e não deixe de buscar espaços onde possa haver intercâmbio intelectual.

Touro: o céu ajuda você a organizar as suas finanças, taurino. É importante que você saiba onde quer chegar e aja com consistência.

Gêmeos: a Lua Nova renova as suas energias, geminiano. Aproveite o momento para fazer algo novo e por você.

Câncer: mantenha o sono em dia e cuide do seu bem-estar em um sentido amplo, geminiano. Cuidado somente com o excesso de pensamentos.

Leão: busque os ambientes nos quais você se sinta verdadeiramente acolhido, leonino. É hora de construir relações sólidas e verdadeiras.

Virgem: mantenha o foco, virginiano. O céu pede para que você invista na sua carreira e nos seus planos de longo prazo.

Libra: invista nos seus sonhos e amplie conhecimentos, libriano. O momento pede mais atenção às possibilidades de aprendizado.

Escorpião: mantenha o foco no que é essencial e deixe questões supérfluas para trás, escorpiano. O céu pede que você seja mais direto naquilo que pode decidir por si mesmo.

Sagitário: seja justo e também diplomático, sagitariano. É hora de você buscar dar mais atenção às pessoas e às suas alianças futuras.

Capricórnio: o trabalho e a rotina parecem atribulados, capricorniano. É fundamental que você dê atenção às questões mais básicas da sua vida.

Aquário: mesmo que o dia seja corrido, não deixe de cuidar mais de você, aquariano. É fundamental que você dê mais atenção às suas demandas pessoais.

Peixes: cuide da sua intimidade, pisciano. Seja atencioso com a família e não deixe de ouvir os conselhos de quem está mais próximo.