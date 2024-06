Veja o horóscopo para o seu signo nesta quinta-feira, dia 13

Virginia Gaia 12/06/2024 - 21:35 Para compartilhar:

É quase Lua Crescente e então a Lua Nova já está bem iluminada no céu. Ganhando corpo, a rainha da noite pede mais disciplina e equilíbrio para um dia bem produtivo, nesta quinta-feira, dia 13. Lembrando que ter algo feito é mais importante do que ser perfeito, o astral pede mais dedicação e menos preciosismo.

Como a rainha da noite, ainda de passagem pelo sistemático signo de Virgem, engata uma tensa oposição ao estruturado Saturno, no signo de Peixes, o recado do céu vai direto para aqueles que costumam ser muito críticos. Sabe aquela coisa de querer fazer tão bem feito e, com isso, ter dificuldade até para começar algo? Pois é, pegue leve consigo mesmo!

Lembre-se que são tempos de Sol geminiano. E o astro-rei está em boa companhia nesta área do zodíaco tão aberta às novas experiências. Plenamente embalados pelo calor solar estão o patrono da beleza, Vênus, e o regente da comunicação, Mercúrio. Por isso, é hora também de ser caprichoso, mas de forma diferente, ao melhor estilo “fazendo e aprendendo”.

Como o grande sábio e professor da astrologia, o gigante Júpiter, está também passando uma boa temporada no signo de Gêmeos – até junho do ano que vem -, então é sempre válido ter em mente que a vida é uma eterna arte de tentar. Afinal, ninguém nasce sabendo e ter a coragem de perguntar aos que conhecem mais é uma lição de humildade necessária a todos.

Que tal pedir ajuda? Reconhecer as próprias limitações e não ter vergonha de admiti-las não é sinal de fraqueza. Aliás, muito ao contrário, é sinal de grande sabedoria. Pois quem acha que sabe tudo, no fundo, é aquele que não sabe nada! E quem nega ajuda ou desdenha de quem pergunta é, com certeza, o maior dos ignorantes.

Então, seja sábio e seja flexível. E, claro, mantenha a mente serena. Entre erros e acertos, o universo sempre aponta o caminho para que cada um, em sua singularidade, possa ser uma pessoa melhor a cada dia!

Observe: com quase metade do corpo iluminado, a Lua Nova prestes a tornar-se Lua Crescente estará alta no céu, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite ficará visível até aproximadamente a meia-noite. Em meio à Constelação de Leão, o nosso satélite natural estará próximo a Denebola, a estrela Beta desse conjunto estelar, ficando também alinhado a Asterion, a estrela Beta da Constelação de Canis Venatici (“Os Cães de Caça”).

Áries: mantenha o foco para ser produtivo, ariano. O céu pede para você seguir em frente e trabalhar bem em equipe.

Touro: seja criativo para encontrar novas soluções para antigos problemas, taurino. O céu pede mais inovação.

Gêmeos: mesmo que o dia seja bastante corrido, não deixe de dar atenção às pessoas mais próximas, geminiano. O céu pede atenção à sua família.

Câncer: organize os pensamentos antes de emitir opiniões, canceriano. O dia favorece os contatos, mas pede mais cuidado com as abordagens.

Leão: organize-se e faça bom uso dos seus recursos, leonino. É preciso investir tempo e energia de maneira bem pensada.

Virgem: não tenha medo de agir, virginiano. É preciso saber usar a intuição para encontrar a melhor forma de abrir novas frentes na sua vida.

Libra: vá com calma, libriano. A mente está acelerada, mas você precisa permanecer sereno. Procure usar o seu sexto sentido para perceber melhor o seu entorno.

Escorpião: é hora de manter o foco e realizar de forma concreta, escorpiano. O céu ajuda você a plantar no presente para colher no futuro.

Sagitário: pense no longo prazo, sagitariano. Direcione o seu carisma para as pessoas certas, fazendo contatos e expandindo horizontes.

Capricórnio: siga os seus instintos, mas não deixe de olhar para o futuro, capricorniano. É preciso estar aberto a novas ideias.

Aquário: desapegue do que não vale a pena, aquariano. O céu pede para você discernir o que é essencial do que é supérfluo.

Peixes: busque equilíbrio, pisciano. O momento pede mais atenção às suas relações e à maneira como você se posiciona em relação às pessoas.