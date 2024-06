Veja o horóscopo para o seu signo nesta quinta, dia 27

Virginia Gaia 26/06/2024 - 22:01 Para compartilhar:

Ainda que haja espaço para a fé, não se pode abrir mão do bom e velho planejamento. Nesta quinta-feira, dia 27, o dia historicamente dedicado ao planeta Júpiter está cheio de sutileza e espaço para os sentimentos mais etéreos. Entretanto, mesmo nesse contexto que transborda em emoção, dá para construir algo novo e bem concreto.

Isso porque a Lua Cheia, embora já esteja gradualmente perdendo iluminação, ainda segue brilhando no céu e avança pelo signo de Peixes. Nas dependências do mais místico domínio zodiacal, a rainha da noite tem encontro marcado com Saturno, o senhor dos anéis que representa os limites da materialidade. Assim, o astral abre espaço para as iniciativas concretas, mas desde que a saúde emocional seja preservada.

Enquanto isso, a grande matriarca das marés, como boa mãe da vida na Terra, também engata aspectos harmônicos com Marte e Urano, no concreto signo de Touro, e ainda com Mercúrio, em Câncer. Por isso, vale a pena pegar firme naquele projeto para o qual estamos trabalhando de maneira bem focada e queremos fazer bonito.

Afinal, tem coisa melhor do que ser produtivo em algo que realmente estamos fazendo de forma caprichada? A famosa frase atribuída ao filósofo chinês Confúcio, que diz “ame o seu trabalho e não terá que trabalhar um único dia em sua vida”, pode servir de inspiração. Contudo, é sempre bom fazer aquela nota mental: em tempos nos quais as cobranças e a competitividade estão cada vez mais acirradas, até o prazer no trabalho precisa ser apreciado com moderação.

Porque, até para os mais resilientes, não há expediente por 24 horas ininterruptas que não acabe em burnout. Por isso, faça tudo com esmero, mas não deixe o perfeccionismo dominar a sua mente a ponto de tornar-se um vício. Na senda da vida, é preciso deixar-se levar. Saber fazer o bom uso de uma certa dose de irresponsabilidade é uma arte.

Então, seja muito obstinado e firme, mas não esqueça do tempero dado por aquela pontinha do que bem canta o irreverente Zeca Pagodinho: “Deixa a vida me levar… Vida leva eu….”

Observe: com aproximadamente 60% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 23h30. Em meio à Constelação de Peixes, a rainha da noite estará pouco abaixo de Saturno, que está em meio às estrelas da Constelação de Aquário. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural ainda estará alto no céu, quando será ocultado pela luz do amanhecer da sexta-feira, dia 28. Nesse meio tempo, a Lua ainda ficará alinhada a Scheat, a estrela Beta da Constelação do Pégaso.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: pegue leve com você mesmo, ariano. O dia pode render bastante se você souber se poupar.

Touro: pense no futuro, taurino. É hora de ser um pouco mais ousado e fazer planos em conjunto com quem vale a pena.

Gêmeos: exerça a sua liderança de forma carismática, geminiano. O céu pede para você agir de forma bem estruturada.

Câncer: é hora de investir nos seus sonhos, canceriano. Procure honrar os seus valores e ouvir opiniões de quem possa agregar.

Leão: saia se posicionar, mantendo ao seu lado somente quem é essencial, leonino. Lembre-se de honrar as pessoas com quem você pode se abrir.

Virgem: invista no diálogo para ouvir e ser ouvido na mesma medida, virginiano. O céu pede mais atenção às suas parcerias.

Libra: é hora de ser produtivo, mas sem abrir mão da qualidade de vida, libriano. Saiba administrar o estresse e tenha mais resultados na sua vida.

Escorpião: seja mais você e mostre a que veio, escorpiano. O momento pede mais atenção às suas necessidades.

Sagitário: olhe para dentro, sagitariano. É importante preservar o que você tem de mais valioso na sua vida privada.

Capricórnio: cuidado com a dispersão, capricorniano. O dia abre espaço para novas experiências e contatos, mas é preciso sabedoria para manter o foco.

Aquário: é hora de otimizar o seu tempo, aquariano. O momento pede para você dosar a ansiedade para investir nas coisas certas.

Peixes: mantenha a mente bem equilibrada para tomar as decisões certas, pisciano. Aproveite para fazer acontecer, mas cuidar de você ao mesmo tempo.