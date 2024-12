Veja o horóscopo para o seu signo na semana dos dias 23 a 29 de dezembro

A semana na qual boa parte das pessoas sobre a Terra celebrarão o Natal conta com astral reflexivo. Sob Lua Minguante, o clima geral é de despedida, o que ajuda a deixar de lado o que não serve mais, abrindo espaço para novos sonhos.

Com a fase lunar mais introspectiva dando o tom dos encontros e das reuniões sociais, já que a próxima Lua Nova acontecerá somente na segunda-feira, dia 30, o momento é mesmo de olhar para dentro e buscar pelas pequenas e fundamentais coisas da vida. Nesse contexto, o céu está tão sociável quanto exigente. Por isso, é também importante saber lidar com possíveis tensões que também podem aparecer ao longo dos próximos dias.

Isso porque, junto ao clima de celebração pautado pela passagem do Sol pelo signo de Capricórnio, teremos também a formação de uma quadratura – um ângulo de 90°, na metafísica astrológica – entre os gigantes Júpiter e Saturno, cujo aspecto exato acontece na terça-feira, dia 24. Testando a capacidade de lidar com as pressões e as demandas sociais, com implicações na vida íntima das pessoas e também em âmbito coletivo, esse aspecto pede mais compaixão e entendimento do outro. Por isso, é preciso ter jogo de cintura para tolerar e sabedoria para relevar diferenças de menor importância em benefício de ganhos maiores.

Complementarmente, é fundamental também tomar cuidado com as palavras e comentários que, fora de contexto ou propósito, podem ter implicações maiores, já que o planeta regente da comunicação, Mercúrio, também logo engatará ângulos não tão confortáveis com os regentes astrológicos dos grandes ciclos de tempo. Chegando ao aspecto exato de uma oposição com Júpiter, na quinta-feira, dia 26, e de uma quadratura com Saturno, na sexta-feira, dia 27, este pequeno corpo rochoso, que orbita mais próximo ao Sol e simboliza o “mensageiro dos deuses” na astrologia, pede mais atenção também aos desejos e pensamentos, nesta reta final de 2024. Assim, a revisão do que já foi abre espaço também para o planejamento prático e minucioso do que está por vir.

Por isso, nesta semana, é crucial saber cuidar e ser cuidado, mantendo ao lado as pessoas que realmente fazem diferença na vida. E é com esse espírito que o relacional planeta Vênus também enquadra o patrono da inovação social, Urano. Então, é hora de valorizar os encontros e os votos que acontecem com acolhimento, amor e harmonia, respeitando as diferenças no calor do exercício da compreensão e da empatia.

E é assim que mais um ano-calendário vai chegando ao fim. Pois o tempo não pára e a vida é a eterna sucessão de ciclos, fins e começos, que abrem espaço para que cada um possa ser melhor, para si mesmo e para os outros, a cada dia!

Uma semana iluminada e cheia de renovação para todos nós! Boas Festas!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 23 a 29 de dezembro de 2024.

Áries

Dialogue, compartilhe e faça bons acordos , ariano. O céu está sociável para você, mas é preciso saber como se expressar de maneira leve e saudável. Então, abra espaço para as boas conversas.

Touro

Tenha foco no seu dia a dia, taurino. Procure manter uma rotina saudável, sem abrir mão da sua saúde e da sua capacidade de administrar bem o seu tempo e agenda.

Gêmeos

O céu favorece a sua criatividade e também abre espaço para mais diversão, geminiano. Aproveite para fazer algo novo e diferente, dando espaço para novas inspirações.

Câncer

Cuide mais da sua intimidade, canceriano. O momento pede mais atenção ao que é fundamental na sua vida, então procure cercar-se de quem mais conhece você.

Leão

É hora de se expressar e de ser mais você, leonino. Só tome cuidado para não acabar falando ou se expondo demais. Procure ouvir mais antes de chegar a conclusões precipitadas.

Virgem

É preciso ter foco, virginiano. Lembre-se de que nem tudo é possível ser resolvido de imediato, então concentre-se no que for essencial e prioridade nesse momento.

Libra

Cuide mais de você, do seu corpo e de tudo que dê mais confiança para os seus próximos passos, libriano. O céu pede mais ousadia, mas respeitando os seus limites.

Escorpião

O astral está bastante introspectivo para você, escorpiano. O momento ajuda você a buscar mais autoconhecimento, então aproveite para descansar a mente e cuidar da sua saúde.

Sagitário

É hora de pensar no futuro, mas evitar a ansiedade, sagitariano. Não perca o foco no presente e esteja junto com pessoas que ajudam você a nutrir novos planos e projetos.

Capricórnio

Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, você tem a oportunidade de ampliar horizontes, capricorniano. Celebre de forma prazerosa junto a quem ajuda você a se planejar.

Aquário

É hora de aprender coisas novas, aquariano. Invista em viagens e programas culturais, nos quais você possa ampliar a sua capacidade de ouvir e ser ouvido, aprimorando suas ideias para o futuro.

Peixes

O céu traz profundidade para você, pisciano. O momento ajuda a transformar padrões psíquicos, então vença os seus medos e esteja ao lado de quem você mais gosta e confia.