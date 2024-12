Veja o horóscopo para o seu signo na semana dos dias 16 a 22 de dezembro

Virginia Gaia 15/12/2024 - 18:07 Para compartilhar:

É Lua Cheia e a rainha da noite ilumina a semana toda com o seu ápice até que a Lua Minguante dê as caras, o que só acontecerá no próximo domingo, dia 22. Assim, o astral dos próximos dias está cheio de dinamismo, prometendo muitas novidades e acontecimentos marcantes.

Nos próximos dias, ainda será possível sentir a influência da Lua Cheia, que aconteceu no domingo, dia 15, no signo de Gêmeos. Ao lado de Júpiter e alinhada a Alnilam, a estrela central do cinturão do caçador representado na Constelação de Órion, o nosso satélite natural ficou completamente iluminado e oposto ao Sol, no signo de Sagitário. Ao reunir um conjunto simbólico bastante rico, voltado para as trocas intelectuais, os encontros amigáveis e o destaque social, o astral embala as festas e confraternizações típicas dessa época do ano. Afinal, o Natal e o Réveillon estão logo ali e é preciso se planejar.

Contudo, é necessário também estar atento a possíveis excessos e pressões desnecessárias, já que o céu também traz algumas tensões. Ao longo da semana, o Sol enquadra o místico e compassivo planeta Netuno, enquanto Júpiter gradualmente se aproxima do aspecto exato de uma difícil quadratura – um desafiador ângulo de 90° – com Saturno. Por isso, o astral também lembra que é preciso compreender e saber ceder diante das questões que se apresentam nessa época do ano, especialmente no que tange às cobranças sociais, profissionais e até familiares que acabam emergindo por conta da proximidade com as festas de final de ano.

E isso tudo ganha força até o próximo sábado, dia 21, quando o fenômeno astronômico do Solstício de Inverno, no Hemisfério Norte, e do Solstício de Verão, no Hemisfério Sul, marca o ingresso do Sol no signo de Capricórnio. Celebrado desde a Antiguidade em rituais pagãos e em diversas religiões ancestrais, esse fenômeno natural está na origem das celebrações desta época do ano, em homenagem ao caráter cíclico da vida na Terra. Assim, o céu reforça o clima tão místico quanto reflexivo, que evoca a clareza de direção na vida.

Ao festejar o início do dia que acontece depois da noite mais longa do ano, no Hemisfério Norte, o Solstício que marca o ingresso do Sol no signo de Capricórnio é também uma ode à estrela central do nosso Sistema Solar. Então, é hora de agradecer pela energia tão especial que recebemos do nosso astro-rei. Afinal, pelo menos até o momento, ainda não identificamos outra estrela no Universo que tenha um planeta, como a Terra, cheio de vida em sua órbita!

Que você tenha uma semana cheia de luz e de energia!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 16 a 22 de dezembro de 2024.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada.

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

Faça planos, mas tenha cuidado com a mente excessivamente acelerada, ariano. É preciso saber o que você quer e estabelecer um ritmo saudável para concretizar os seus sonhos.

Touro

Estabeleça prioridades e lembre-se de que nem tudo precisa ser feito de imediato, taurino. Seja mais objetivo e dê atenção às suas finanças, sendo racional em suas decisões

Gêmeos

Use bem a sua intuição para chegar mais longe, geminiano. É hora de agir, mas de maneira mais consciente sobre os seus passos e objetivos de vida. Seja mais diplomático.

Câncer

Esteja atento às necessidades do seu corpo e da sua mente, canceriano. O céu pede mais fé e investimento também na sua espiritualidade. Invista o seu tempo no que vale à pena.

Leão

Em meio a uma semana de agenda agitada, é preciso viver o presente e, ao mesmo tempo, pensar no futuro, leonino. Planeje-se e saiba valorizar as pessoas que mais apoiam os seus projetos.

Virgem

Seja fiel aos seus valores e saiba realizar no tempo presente, virginiano. É hora de exercer a sua independência e capacidade de realização para tomar as rédeas do seu futuro.

Libra

É hora de abrir-se a novas experiências, libriano. Aproveite também esse momento para ouvir mais outras pessoas e aprender com quem sabe mais ou tem mais experiência do que você.

Escorpião

É hora de saber mudar, mas sem recorrer a radicalismos, escorpiano. Você está bastante intenso, mas é preciso saber direcionar bem os seus impulsos, buscando a melhor forma para se expressar.

Sagitário

Equilibre mais a suas relações, sagitariano. É preciso saber dosar, dar e receber na mesma proporção. Aliás, aproveite esses últimos dias da passagem do Sol pelo seu signo para se aproximar das pessoas certas.

Capricórnio

O Sol ingressa no seu signo, capricorniano. É hora de celebrar o início de mais um novo ciclo. Aproveite esse momento para organizar a vida e tomar resoluções práticas sobre o que você quer.

Aquário

Seja mais você a aja com naturalidade, aquariano. A semana pode trazer algumas tensões, mas mesmo assim o momento pede mais criatividade para resolver suas questões cotidianas.

Peixes

É hora de valorizar mais a sua intimidade, pisciano. O momento requer um olhar mais atento às pessoas mais próximas, dedicação à sua família e a tudo que possa trazer mais conforto nos seus momentos privados.