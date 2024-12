Veja o horóscopo para o seu signo na semana de 30 de dezembro a 5 de janeiro

É hora de virar, trocando a folhinha do ano-calendário para avançar mais um ciclo da Terra em volta do Sol, a estrela central do Sistema Solar que nos nutre com luz e energia! E 2025 quer mesmo renovar, já que chega em plena Lua Nova para realmente inspirar a inovação e os planos futuros.

Com aspecto exato acontecendo nesta segunda-feira, dia 30, a Lua Nova inaugura a Lunação de Capricórnio, pois o Sol e a Lua estarão abraçados neste signo Cardeal do elemento Terra. Assim, o céu aponta direções e pede mais planejamento para que os votos e sonhos típicos dessa época do ano não acabem se tornando apenas promessas de Ano Novo. Como a Lua Nova acontece ao lado de Facies (Messier 22 ou M22), nome popular do aglomerado globular situado em frente à face do mítico arqueiro da Constelação de Sagitário, a tendência é a dos grandes e ambiciosos sonhos. Por isso, fica também o alerta: é preciso ser realista ao estipular metas concretas.

Na geometria celeste desses últimos dias de 2024, Júpiter e Saturno ainda estão formando um ângulo de 90°, que recebe o nome de quadratura, na metafísica astrológica. Essa relação, que tende a não ser muito amistosa, lembra da necessidade de se estabelecer com firmeza e responsabilidade os planos pessoais. E é sob esse contexto que é não somente possível como necessário olhar para trás para construir melhor o que está por vir. E tudo isso em benefício de si mesmo e dos outros.

No momento da virada, a Lua Nova estará aos 25°36’ do ambicioso signo de Capricórnio, já se aproximando do poderoso Plutão, que está nos primeiros graus do signo de Aquário. Como acontece sempre no período de Lua Nova, a rainha da noite estará ausente do céu noturno, dada a sua proximidade ao Sol. Assim, estando no lado diurno da Terra quando der a meia-noite da quarta-feira, dia 1°, aqui no Brasil, o nosso satélite natural estará em meio à Constelação de Sagitário, na mesma longitude de Sulaphat, a estrela Gama da Constelação da Lira. Com esse simbolismo, o céu da virada reforça o caráter onírico e criativo para o próximo ciclo, inspirando a fé e a busca por ideais elevados.

E é com esse clima tão afeito aos devaneios pessoais quanto aos suspiros mais românticos que 2025 chega cheio de inspiração. Logo na primeira sexta-feira do ano, dia 3, Vênus ingressa no signo de Peixes, onde o planeta regente dos relacionamentos, da beleza e também de tudo o que é valioso sente-se bastante à vontade para manifestar o seu simbolismo. Assim, o novo ciclo já chega inspirando uma profunda reflexão sobre o amor, a generosidade e a compaixão.

Então, prepare-se: um novo ciclo está prestes a começar e, com ele, também chegam 365 novas oportunidades para fazer diferente e melhor a cada dia!

Um 2025 de muita luz, vida, amor e liberdade para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 30 de dezembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025.

Áries

Seja objetivo, ariano. O céu está cheio de ambição para você, mas é preciso também ser realista e pegar leve em relação às expectativas. Aproveite também o momento para se posicionar de forma leve sobre os seus desejos.

Touro

É hora de sonhar e também de buscar mais inspiração, taurino. Aprenda com as pessoas ao seu entorno, estando à disposição de quem precisar de você de forma aberta a ouvir mais e falar menos.

Gêmeos

O astral está cheio de transformação para você, geminiano. Procure manter a mente serena para desapegar do que não serve mais, abrindo também espaço para um pouco de ousadia.

Câncer

Os seus relacionamentos estão em destaque, canceriano. É hora de assumir responsabilidades, ser mais você, só tomando cuidado para não acabar cobrando demais dos outros.

Leão

Invista o seu tempo para cuidar mais de você, leonino. Mantenha uma rotina saudável e procure organizar o seu dia a dia para aproveitar os momentos de forma simples e prazerosa.

Virgem

O céu estimula a sua criatividade, virginiano. O momento pede para você se cuidar mais, fazer algo por você. Seja mais espontâneo e conquiste as pessoas com mais autoconfiança.

Libra

Dê atenção à sua vida íntima, libriano. É hora de cercar-se das pessoas mais próximas e compartilhar o que você se sente à vontade em fazer. Cuide também do seu bem-estar emocional.

Escorpião

Fale o que pensa, escorpiano. Você está com a mente fértil e cheio de criatividade. Só tome cuidado para não acabar se expondo de forma desnecessária.

Sagitário

Tenha foco, sagitariano. O momento pede mais atenção ao que é essencial para que você possa lidar com as pessoas à sua volta de maneira mais hábil. Organize planos e finanças.

Capricórnio

A Lua Nova no seu signo abre um novo ciclo e promete renovar as suas energias, capricorniano. Aproveite esta semana para pensar no que você quer, fortalecendo a sua iniciativa.

Aquário

A semana tem ares mais introspectivos para você, aquariano. Esteja antenado ao que diz a sua intuição e aproveite o momento para cuidar da sua espiritualidade. Priorize o bem-estar e siga em frente!

Peixes

É hora de estar com os amigos e as pessoas mais queridas, pisciano. O céu favorece a sua vida social e as suas amizades. Lembre-se somente que vale mais a qualidade do que a quantidade.