Veja o horóscopo para o seu signo na semana de 21 a 27 de outubro

Se estiver faltando oportunidade para aprofundar as emoções em alguma área da sua vida, esta semana promete esquentar o clima! Isso porque, ainda que a Lua Cheia já esteja caminhando para tornar-se Lua Minguante – a partir da quinta-feira, dia 24 -, o céu parece querer fazer os corações, aqui na Terra, baterem mais forte!

Com a primavera, aqui no Hemisfério Sul, e o outono, no Hemisfério Norte, chegando ao ápice, o Sol ingressa no signo de Escorpião, na próxima terça-feira, dia 22. Com a natureza em transformação, o astro-rei mergulhará nos domínios zodiacais das águas profundas e dos sentimentos extremos. A partir daí, o clima fica embalado pelos meandros da magia, do inconsciente, dos temas tabu e de tudo o que remete à ancestralidade.

Eis aí a origem, no paganismo indo-europeu praticado na Antiguidade, da festividade que, depois da colonização cristã da América do Norte, ficou conhecida como Halloween. Evocando as bruxas que existem no imaginário coletivo, a passagem do Sol por essa porção do céu é sempre marcada pelo desejo de transformar a si mesmo e ao universo à sua volta. E com muita intensidade!

Este ano, o ingresso do astro-rei no signo de Escorpião acontece ao mesmo tempo em que o Sol engata uma tensa quadratura – um ângulo de 90°, de acordo com a metafísica astrológica – com Marte e também com Plutão, ambos regentes dos domínios escorpianos. Com isso, os temas relacionados ao simbolismo deste mítico aracnídeo celeste ficam reforçados, fazendo com que questões mal resolvidas possam vir à tona para que sejam mais bem elaboradas internamente.

Como o céu é sempre um bom professor, outros aspectos presentes na geometria celeste ajudam a processar todo esse contexto cheio de mistério. Ao longo da semana, o mental planeta Mercúrio, também em Escorpião, engata uma conversa harmoniosa com Saturno, em Peixes. Assim, da mesma forma que o astral abre espaço para a transformações profundas, o céu também sinaliza as escolhas mais sólidas, que permitem construir o futuro de forma mais sensata e confortável emocionalmente. E, para arrematar essa vontade de mudar com um bem-vindo toque de ousadia, o guerreiro Marte encara um bom diálogo com Urano.

Então, aproveite os próximos dias para conectar-se com a magia do dia a dia, fazendo escolhas que sejam não somente mais racionais, mas especialmente mais conscientes e condizentes com a direção que a alma deseja. Afinal, o período do doce veneno do escorpião está só começando!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 21 a 27 de outubro de 2024.

Áries

Seja espontâneo, mas tenha cuidado com possíveis explosões emocionais, ariano. É preciso fomentar a calma e a ponderação para direcionar com sabedoria a sua energia.

Touro

É hora de prestar mais atenção às suas necessidades íntimas e emocionais, taurino. O céu mostra para você quem e também o que combina mais com você, seus valores e crenças.

Gêmeos

Preste atenção no entorno antes de sair falando qualquer coisa, geminiano. O momento pede mais atenção à sua expressão, comunicação e troca com as pessoas.

Câncer

É preciso segurar a ansiedade e ter senso de prioridade, canceriano. O céu pede mais assertividade nas suas ações e direcionamento dos seus valores, inclusive em relação às finanças.

Leão

A semana pede mais atenção à sua intuição, leonino. Aproveite também para cuidar melhor de você, do seu corpo e da sua aparência para que você se sinta mais autoconfiante.

Virgem

O céu esta semana pede mais cuidado com o seu bem-estar em um nível amplo, virginiano. Saiba respeitar o seu tempo para as coisas e dê prioridade ao seu conforto emocional.

Libra

São os últimos dias da passagem do Sol pelo seu signo, libriano. Aproveite então para finalizar ciclos, já pensando em projetos e planos de longo prazo, dando espaço para as pessoas certas na sua vida.

Escorpião

O Sol ingressa no seu signo na terça-feira, dia 22, escorpiano. Receba o astro-rei já pensando no que você quer para o próximo ciclo anual na sua vida. É hora de celebrar e já investir no que está por vir.

Sagitário

Siga em frente em direção aos seus sonhos, mas tenha cuidado com o excesso de expectativa, sagitariano. É preciso acreditar, mas ter em mente que muitas coisas podem sair diferente do esperado.

Capricórnio

Você está intenso e cheio de transformação nesta semana, capricorniano. É importante que você esteja aberto ao novo e saiba deixar para trás o que não serve mais.

Aquário

Os seus relacionamentos estão em destaque, aquariano. Procure, então, perceber quem é quem, evitando também desgastes e discussões desnecessárias.

Peixes

Invista mais no seu cotidiano, pisciano. É preciso ter mais disciplina no seu dia a dia, evitando os excessos. Aliás, aproveite esse período para reconhecer as suas necessidades no trabalho.