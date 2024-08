Veja o horóscopo para o seu signo na semana 26 de agosto a 1° de setembro

Virginia Gaia 25/08/2024 - 12:04 Para compartilhar:

Depois de uma Lua Cheia para lá de intensa, esta semana vem embalada pela Lua Minguante, que acontece nesta segunda-feira, dia 26, favorecendo a resolução de problemas. Com essa mãozinha para colocar a vida em ordem, o astral abre espaço para tudo o que for feito de coração para ajudar a si mesmo e ao próximo.

Dessa maneira, a partir do caráter místico do ápice lunar da última segunda-feira, dia 19 – quando a Lua Cheia aconteceu alinhada a Gienah, a estrela Epsilon da Constelação do Cisne – a Lua Minguante chega para agregar seu potencial de racionalização. Com isso, o astral aponta caminhos para aplicar a intuição e seguir em frente, eliminando eventuais obstáculos que possam impedir o seu progresso . E isso tudo ilumina a atual tensão entre os planetas Júpiter e Saturno, que marcam a evolução dos planos e projetos pessoais, no mais amplo sentido, evidenciando o que precisa ser ajustado.

Junto a esse contexto que, por si só, já promete fortes emoções e, ao mesmo tempo, dinamiza a organização prática, o planeta Mercúrio encerra o seu ciclo de retrogradação aparente. A partir da próxima quarta-feira, dia 28, o regente da comunicação retoma o seu sentido habitual, seguindo na mesma direção que a sequência de signos zodiacais. Além de evidenciar que esses ciclos acontecem com frequência e que, portanto, não devem ser alardeados como algo temível, essa mudança impulsiona o entendimento de si mesmo e a melhor expressão das próprias potencialidades.

Na quinta-feira, dia 29, será a vez do planeta Vênus mudar de signo, adentrando nos domínios zodiacais nos quais se sente em casa. Ao ingressar no signo de Libra, o mais brilhante dos planetas e regente dos relacionamentos evidenciará a necessidade dos acordos e parcerias feitos com justiça, equilíbrio e harmonia. Eis então uma ótima oportunidade para colocar as coisas nos eixos, especialmente no que toca às associações de todos os tipos.

Por fim, a chegada do nono mês de 2024 será marcada por duas movimentações celestes importantes. No dia 1° de setembro, o poderoso Plutão, que atualmente também está em movimento retrógrado, deixará o signo de Aquário para fazer uma pequena incursão, até o próximo mês de novembro, em Capricórnio. Presente no signo dedicado aos caprinos, desde 2008, e até a sua primeira incursão em Aquário, no ano passado, Plutão carrega o simbolismo dos temas tabu e das mudanças estruturais. Nesse mesmo dia, o revolucionário Urano, no signo de Touro, também mudará sua direção aparente, ficando retrógrado para ajudar a revisar as transformações sociais que precisam de aprimoramento.

Por isso, prepare-se: este finalzinho de agosto realmente abre alas para receber setembro em pique de mudança!

Uma semana iluminada para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 26 de agosto a 1° de setembro de 2024.

Áries

Racionalize as coisas, ariano. É hora de agir de forma mais pensada, nem que você tenha que dividir algumas decisões com pessoas com as quais você possa conversar.

Touro

Mantenha o equilíbrio e o foco, taurino. O céu pede mais atenção às necessidades fundamentais da sua vida, estimulando o seu aprendizado para lidar melhor com recursos materiais.

Gêmeos

Você está com a intuição aflorada, geminiano. Só tenha cuidado para não acabar se perdendo com a dispersão. Cuide do seu corpo da mesma maneira em que investe no seu bem-estar emocional.

Câncer

Olhe para dentro, canceriano. O momento pede mais atenção aos seus instintos e ainda fomenta mais cuidado com a sua a sua espiritualidade como um todo, abrindo espaço para o autoconhecimento.

Leão

É hora de pensar no futuro e explorar novos ambientes, leonino. Só que isso tudo precisa ser feito com critério e foco, também mantendo contato com as pessoas de maneira seletiva.

Virgem

Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, você terá a oportunidade de ajustar todos os seus sonhos e projetos de longo prazo, virginiano. Mantenha o foco e siga em frente.

Libra

Invista em novos conhecimentos e só tome cuidado para não julgar ideias, situações e pessoas sem conhecê-las, libriano. É preciso buscar o diálogo e a abertura a novas abordagens.

Escorpião

O céu está cheio de mudança e também de profundidade para você, escorpiano. Prepare-se para crescer bastante e se desenvolver, deixando para trás o que não serve mais.

Sagitário

É hora de valorizar as pessoas certas, sagitariano. Seja franco e aberto com quem você confia e combina, evitando os choques desnecessários e os radicalismos de todos os tipos.

Capricórnio

Esteja atento ao seu dia a dia, capricorniano. Dê espaço para os cuidados com a saúde, mesmo que a rotina de trabalho esteja intensa. É hora de cuidar do simples e essencial na sua vida.

Aquário

A semana estimula a sua criatividade e até o seu poder de persuasão, aquariano. É preciso estar aberto às mudanças e ao aprimoramento dos seus talentos, de forma leve e bem humorada.

Peixes

Olhe para dentro e cuide da sua intimidade, pisciano. É preciso curtir mais a sua vida particular e as pessoas mais próximas, lembrando também de investir no bem-estar em casa.