Veja o gol de Nacho Fernández que deu a vitória ao Galo sobre o Cuiabá

O Atlético-MG fez um jogo seguro e venceu o Cuiabá por 1 a 0, gol de Nacho Fernández, neste domingo, 4 de julho, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal.

A equipe mineira entrou no G4 com o resultado, chegando aos 16 pontos, enquanto o Dourado segue na zona do rebaixamento, sem vencer, com apenas quatro pontos.

O duelo na capital do Mato Grosso mostrou um Atlético seguro em campo, controlando o jogo e contando com a qualidade dos seus principais jogadores. Hulk deu sua nona assistência na temporada para o terceiro gol de Nacho em dois jogos, garantindo mais três pontos ao time mineiro.

Próximos jogos

O Galo recebe o Flamengo, na quarta-feira, 7 de julho, no Mineirão, às 19h, no Mineirão. O Cuiabá joga no mesmo dia, contra o Red Bull Bragantino, às 18h, em Bragança Paulista.

Hulk deu sua nona assistência para o gol do Galo. Nacho marcou seu terceiro gol em dois jogos-(Pedro Souza/Atlético-MG)

