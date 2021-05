Veja o gol de Keno e os melhores momentos de Cerro x Atlético-MG O time mineiro garantiu o primeiro lugar do Grupo H e ainda pode ser o melhor time da fase de grupos da Libertadores

O Atlético-MG garantiu o primeiro lugar do Grupo H da Libertadores, ao derrotar o Cerro Porteño por 1 a 0, gol de Keno, aos 46 minutos do segundo tempo, nesta quarta-feira, 19 de maio, em Assunção, no Paraguai. O resultado mantém o time mineiro com chances reais de ser a melhor equipe desta fase da competição.

Foi uma jornada equilibrada do time de Cuca, que colocou alguns reservas, pensando na final do Mineiro. E todos entraram bem em campo, mostrando que tem um elenco competitivo para o restante do torneio.

O Galo chegou aos 13 pontos em cinco jogos, segue invicto na Libertadores 2021 e o resultado fez justiça ao maior volume de jogo e qualidade do time diante de um Cerro que, mesmo em casa, mostrou fragilidades.

Próximos jogos do Atlético-MG

A participação do Galo na fase de grupos da Libertadores se encerra no dia 25 de maio, às 21h30, contra o Deportivo La Guaira, no Mineirão. Antes, no sábado, 22, o alvinegro decide com o América-MG o título Mineiro, às 16h30, também no Gigante da Pampulha.

