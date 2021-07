Veja o gol de Dylan Borrero, que deu a vitória ao Galo no clássico contra o América-MG

No clássico mineiro da rodada pela Série A do Brasileiro, o Atlético-MG saiu vencedor diante do América-MG por 1 a 0, gol de Dylan Borrero, mantendo o Galo no G4 do campeonato, deixando a equipe alvinegra apenas três pontos de distância do líder Palmeiras. O Galo está com 22 pontos, enquanto o Verdão tem 25.

O Coelho perdeu pela segunda vez seguida, depois de quatro jogos invicto O time de Vagner Mancini está com nove pontos, na 15ª posição, ficando longe da zona de rebaixamento.

O duelo no Independência, neste sábado, 10 de julho, pela 11ª rodada, teve dois tempos distintos. O América foi mais corajoso e buscou mais o gol. Mas, na etapa final deu Galo no domínio da partida e no confronto, levando os três pontos.

Próximos jogos

O Coelho volta a campo no dia 19 de julho, segunda-feira, às 20h, contra o Sport-PE, no Independência. O Galo vai a São Paulo encarar o Corinthians, no sábado, 17, às 19h, na Arena Neo Química. Antes, no dia 13, em La Bombonera, o Atlético joga contra o Boca Juniors, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores.

E MAIS:

O Coelho foi derrotado pela segunda rodada seguida, não evitando a melhor qualidade do Galo-(Mourão Panda/América-MG)

