Veja o gol da vitória do América-MG sobre o Flu no Independência

Acabou o jejum de vitórias do América-MG no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Coelho derrotou o Fluminense por 1 a 0, no Independência, em partida válida pela 15ª rodada da competição. Ademir aproveitou a falha da defesa tricolor e fez o único gol do jogo. Dessa forma, o time de Minas Gerais voltou a vencer no Brasileirão após mais de um mês.

O Coelho subiu de posição, mas ainda está na zona do rebaixamento. Agora ocupa a 17ª posição, com 14 pontos, enquanto o Tricolor Carioca permaneceu na 12ª colocação, com 17 pontos.

Agora, o América-MG volta a campo apenas na próxima segunda-feira, enfrenta a Chapecoense, às 20h, na Arena Condá, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão. Já o Fluminense recebe o Barcelona de Guayaquil na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, em confronto válido pelas quartas de final da Libertadores.

E MAIS:

Ademir garantiu os três pontos para a equipe mineira diante do Flu-(Mourão Panda/América-MG)

E MAIS:

Veja também