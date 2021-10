Veja o gol 1000 do Galo em Brasileiros marcado por Keno

Em um duelo duro, com muita força das defesas, o Atlético-MG venceu o Internacional por 1 a 0, gol de Keno, neste sábado, 2 de outubro, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo segue firme na luta pelo título nacional, mantendo a boa distância da equipe para seus perseguidores

Com o resultado, o time alvinegro chegou aos 49 pontos e fica mais uma rodada bem distante dos rivais. O Internacional, com um primeiro tempo bom, mas mal no segundo, segue com 32 pontos, na sétima posição.

O tento de Keno foi o milésimo do Atlético na história do campeonato. E, mais do que os três pontos, a forma como a equipe reagiu após a eliminação da Libertadores foi o principal recado dado à torcida, que pode confiar no time para acabar com o jejum de 50 anose sem vencer o Brasileiro.

Próximos jogos

O Galo terá na 24ª rodada a Chapecoense, quarta-feira, 6 de outubro, às 19h, na Arena Condá. Já o Colorado joga no mesmo dia e horário contra o Ceará, no Castelão.

Keno entrou, mudou o jogo e marcou o gol da vitória do Atlético-Mg sobre o Colorado





