Veja o antes e depois de Sarah Andrade após lipo LAD

A ex-BBB Sarah Andrade passou por uma cirurgia de lipoaspiração de alta definição, mais conhecida como lipo Lad. Ela compartilhou os detalhes do pós-operatório com seus seguidores do Instagram. Sarah ficou internada em uma clínica, a mesma que Viih Tube realizou a operação.

“Estou aqui tentando me recuperar. Vocês sabem que a pessoa aqui não está nas melhores condições, mas estou me recuperando entre altos e baixos. Tem dias que estou melhor, dias que estou pior, mas estou bem no geral”, disse. Ela mostrou uma roupa especial que ganhou com abertura lateral para passar o dreno, e também compartilhou um pouco da rotina de massagem feita nos dias depois da cirurgia.

Veja o antes e depois:

