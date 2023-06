Veja lista de famosos que revelaram ter sofrido casos de assédio na Globo

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 22/06/2023 - 12:11 Compartilhe

Ao comandar um painel no Festival de Cinema de Vassouras, no Vale do Café, no Rio de Janeiro, na tarde da última terça-feira, 20, a atriz e diretora Cininha de Paula, de 63 anos, relatou ter sofrido assédio na TV Globo, onde trabalhou por mais de 30 anos.

“O sofrimento foi inenarrável. Se você estivesse de TPM, tristonha ou no período pré-menstrual, teu chefe falava: ‘Eu não te disse pra você encostar a barriga no fogão e fazer uma comida? Lavar uma louça? O que eu tenho a ver com isso? Eu não mandei você estar aqui. Foi muito doloroso ser diretora. Eu achei que quando eu fosse passar para a direção o assédio seria menor. Eu fui assediada sexualmente e moralmente quando era atriz”, contou Cininha.

“Enfrentei todos os tipos de assédio e achei que fosse diminuir quando me tornasse diretora. Os assédios sexuais e morais continuaram. Com a idade, foi diminuindo e ficou somente o moral. Aí foi melhorando. Cantada fiquei recebendo até quase virar vovó. Uma coisa absurda. Eu já estava sem contrato com a Globo, mas fui no Daniel Filho e ele quis me ajudar. Falou para eu bater na porta do Jorge Fernando e dizer que ele tinha ordenado que eu fosse integrada à sua equipe. Pois bem, fui lá. Cheguei, dei o recado e o Jorge me vetou de novo. E ainda disse: Vá lá reclamar com o Daniel, dizendo que eu não te quero aqui. E eu não fui”, disse em trechos do longo relato.

O caso de Cininha de Paula, porém, não é o único de assédio sexual ou moral relatado nos bastidores da emissora. A IstoÉ Gente lista abaixo outros relatos de famosos sobre o assunto. Confira:

Giovanna Ewbank

Durante seu podcast “Quem Pode, Pod”, Giovanna Ewbank revelou ter sido vítima de assédio sexual nos bastidores de A Favorita (2008), atualmente em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

“Um ator consagradíssimo, mais velho, com uma super carreira. Estava com um short curtíssimo, ele foi lá, me deu um tapão na bunda no corredor, na frente de todo mundo, e falou: ‘Tá boa, hein?’. Imediatamente, fui para o camarim e comecei a chorar”, recordou a loira.

Luana Piovani

Luana Piovani revelou que um dos motivos de ter deixado o elenco de Anjo Mau (1997) foi o diretor Carlos Manga (1928-2015). Segundo a atriz, ele pediu que ela se sentasse em seu colo, mas a loira se recusou. Logo após o episódio, a atriz acabou retirada do folhetim das 18h.

“Vivi um abuso aos 20 anos, mas na época era normal e só me dei conta mais tarde. Eu e algumas pessoas, entre elas Luiza Brunet, que seria minha mãe no remake de Anjo Mau, estávamos na sala do diretor Carlos Manga. De longe, ele bateu na perna e disse ‘senta aqui'”, relatou.

José Mayer

Em 2017, José Mayer foi afastado da Globo após acusação de assédio sexual nos bastidores da emissora. A figurinista Su Tonani relatou ter sido vítima do ator. O caso teve grande repercussão na época e culminou no rompimento do contrato de Mayer. Depois disso, o veterano não foi mais escalado para produções da emissora.

Vera Fischer

Ao participar do programa “Conversa com Bial”, Vera Fischer revelou que foi vítima de assédio moral praticado por um diretor da Globo. A artista relatou que era maltratada nas gravações em meados da década de 1970. “Ele dizia assim: ‘Chora, sua loira burra, sua loira alemã que não sente nada, que não sabe chorar’. Eu falava então: ‘Venha aqui me ensinar como é que faz, qual é o botão que liga'”, contou a atriz.

“Tinha gente me cantando, eu dava umas desculpas que eu não posso falar agora porque são disgusting, mas eu me safava. Aprendi a me safava. Aprendi a me safar rapidinho”, finalizou.

Dani Calabresa

Marcius Melhem, que comandava o setor de humor da TV Globo, deixou o cargo após denúncias de assédio moral e sexual. Em 2021, reportagem da revista Piauí detalhou episódios envolvendo a humorista Dani Calabresa, que formalizou queixas contra o ex-colega no compliance da empresa, em 2019.





A Delegacia Especial de Atendimento a Mulher no Rio de Janeiro investiga o caso, e Melhem e Calabresa batalham judicialmente. O comediante moveu uma ação contra a atriz por danos materiais e morais.

