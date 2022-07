Veja lista de famosas que falam abertamente sobre o uso de vibradores

Nesta semana, Sabrina Sato e Letícia Spiller revelaram usar vibrador para dar uma apimentada na hora do sexo. Além da apresentadora e da atriz, muitas famosas são adeptas do brinquedo erótico. Em entrevistas, lives, rede social, elas assumiram que usam e não vêem problema nenhum nisso. O que importa é o prazer e a satisfação sexual da mulher.







A IstoÉ Gente listou algumas personalidades que usam e recomendam o uso de vibradores. Veja abaixo!

Angélica

Em uma conversa no canal de YouTube de Sabrina Sato, a apresentadora revelou que usa vibrador: “Claro. A maturidade traz segurança. Me sinto melhor hoje emocionalmente, espiritualmente e sexualmente. E a mulher se conhecer passa pelo vibrador, passa por falar disso. É você se tocar, se sentir”, disse ela.

Bruna Marquezine

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz falou sobre diversos assuntos, entre eles sobre sexo. Solteira desde o fim de seu namoro com Neymar, em 2018, Marquezine reforçou o uso do vribrador: “Sexo é a maior troca de energia entre seres humanos. Não transo só pelo prazer. Se for por isso, tem outras maneiras de se satisfazer sozinha. Não consigo banalizar. Escuto muito isso: ‘Ser solteiro está foda!’. Eu falo: ‘Gente, estamos em 2020, ninguém tem um vibrador?’”.

Fernanda Paes Leme

Em uma live, a atriz contou que o uso do vibrador tem ajudado a enfrentar a solidão na pandemia. Além disso, lembrou que, no passado, já quebrou um acessório erótico de tanto usar.

Jojo Todynho

A funkeira que ficou confinada no reality show ‘A Fazenda 12‘, da Record TV, pediu para que a produção do programa lhe desse um vibrador.

Letícia Spiller

Letícia Spiller falou abertamente sobre sexo em entrevista ao ‘OtaLab’, programa de Otaviano Costa. No bate-papo, a atriz revelou que no último Dia dos Namorados fez compras de brinquedos eróticos: “Eu estava numa loja e eles me deram de presente um brinquedinho, desse tamaninho, mas potente”, contou a loira, que atualmente namora o músico Pablo Vares.

“Vou te dizer que foi uma maravilha. Quero saber o nome do brinquedo pra poder presentear as amigas. Não tem regra no jogo do amor. Quando a gente está com quem a gente ama, pode tudo”, finalizou Spiller.

Marcela McGowan

A ex-participante do Big Brother Brasil 20, usou as redes sociais para comentar sobre uma situação inesperada, envolvendo sua mala de brinquedos eróticos. Segundo ela, um de seus vibradores ligou sozinho no meio de uma viagem para o Rio, quando estava acompanhada de um motorista particular.

Preta Gil

Ao participar do quadro “Cada Um No Seu Banheiro” no canal de Sabrina Sato no YouTube, falou que prefere vibrador do que homem.

Sabrina Sato

A apresentadora revelou no programa “Saia Justa”, do canal GNT, que tem coleção de vibradores: “Tenho mais de quarenta”, contou a apresentadora na atração. “Tenho vários… Vou me desfazendo, doando os usados. Dou de presente e ganho também. Eu adoro, sou praticamente viciada em vibradores”, continuou Sabrina.

A japa ainda relembrou que em uma viagem recente ao Japão, ela ficou surpresa com a variedade de brinquedos eróticos no país e fez questão de trazer alguns para o Brasil: “Trouxe duas malas só de vibradores”, concluiu.