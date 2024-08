Veja fotos da mansão luxuosa de Adriana Sant’Anna e Rodrigão nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2024 - 11:48 Para compartilhar:

Morando nos Estados Unidos desde 2021, os ex-BBBs Adriana Sant’Anna e Rodrigão vivem em uma mansão em Orlando, a Flórida — cidade queridinha das celebridades que deixam o Brasil.

Em 2021, a influenciadora revelou que comprou a propriedade por ligação de vídeo com uma corretora. Em um post em seu perfil do Instagram, a mãe de Linda, 6, e Rodrigo, 8, também mostrou partes do enorme imóvel localizado em uma área nobre da cidade.

Além de piscina com cascata, a casa tem academia, campo de minigolfe, jardim com lareira e outras facilidades. Veja:

